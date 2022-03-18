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《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股

18/03/2022

　　港股上兩個交易日合共升逾3000點，今天稍為回軟，低開268點報21232，午後曾回升逾100點，但最後都以跌市終結。

 

 (資料圖片)


　　隔晚多隻中概科技股受挫，拖累相關在港上市股票下跌。嗶哩嗶哩(09626)挫8.78%，報190.1元，為表現最差科指股；京東(09618)、小米(01810)均挫3%。ATM方面，阿里巴巴(09988)及美團(03690)低開逾4%，而騰訊(00700)就低開2%。午後三隻重磅科技藍籌跌幅一度收窄，但最後阿里巴巴都要逾3%，美團及騰訊就跌逾2%。


　　油價重上100美元，三桶油日內造好。中海油(00883)升3.36%，報9.84元；中石油(00857)升1.58%，報3.85元；中石化(00386)就1.94升%，報3.67元。賭股午後上揚，金沙(01928)升4.23%，報18.74元；銀娛(00027)升3.25%，報44.5元；新濠(00200)升逾%，澳博(00880)、永利澳門(01128)都升逾7%。


　　恒指收報21412，跌88點或0.41%，主板成交2366.84億元。國企指數報7366，跌41點或跌0.56%。恒生科技指數報4484，跌87點或跌1.92%。


　　內地股市造好，上證綜合指數報3251，升36點或升1.12%，成交4284.15億元人民幣。深證成份指數報12328，升38點或升0.31%，成交2435.71億元人民幣。

 

恒指連續兩日累升逾3000點後，今天微跌88點收市。(經濟通HV2報價系統截圖)


好淡友爭持激烈

　　大市方面，成交額較上日大幅減少642億元，至2366億元，畢竟對上兩日升幅顯著，早段恒指曾跌逾500點，計今天上午的賣空金額佔大市成交金額達23%，顯見出現不少獲利回套嘅情況。午後曾倒升百多點，最後都以跌市告終，惟跌幅已大幅收窄，反映好淡雙友爭持相當激烈。不過，恒指日線圖MACD熊差距大幅收窄，保力加通道亦變得平穩。在俄烏局勢沒有進一步惡化下，相信恒指下周初在20500點至21700點之間上落。

騰訊、美團下周放榜
　　
　　值得留意的是，下周多隻科技股公布末期業績，當中騰訊及美團是焦點放榜股之一，兩者分別於下周三(23日)及下周五(25日)公布業績。從日線圖看，騰訊股價今天仍未能升穿20天線，似乎在400元有頗大阻力。保力加通道底部已平穩，但暫時未見再有大幅上升動力，估計在業績前維持在324元至400元間上落。

 

騰訊股價全周上升逾13元，惟未能收復400元大關。(經濟通HV2報價系統截圖)


　　至於美團，市場預期該集團去年非國際財務報告準則計量，經調整之虧損淨額介乎149.29億至204億元人民幣。日線圖看，股價連續兩日曾升穿20天線，最後都不能再向上突破，相信短期在165元水平遇上阻力，估計績前在115至165元之間上落。

舜宇、瑞聲走勢未改善

　　另外，舜宇(02382)及瑞聲(02018)亦分別於下周二(22日)及下周三(23日)放榜，當中舜宇連續多個月的手機出貨量都下跌。從日線圖看，兩隻股票股價同樣在20天線有阻力，舜宇更收低於上日收市價，連續兩日錄得資金淨流出，保力加通道續下行當中，估計在績前走勢沒有太大改善。舜宇短線料在113元至159元上落；瑞聲就料在16元至20元上落。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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