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【陶觀天下】聯儲溫和加息　港股強烈震盪

21/03/2022

　　美聯儲公開市場委員會除了一如預料在本月首啟加息外，官員預計加息節奏大幅提高，甚至預期每月都要加息，最快還會在5月縮表，通脹情況愈來愈嚴峻，美聯儲在今年是否注定鷹派當道？港股本周遭遇歷史性震盪，和中概股風險不無關係，但中概股退市風險爆發，也是兩年後的事情，為何市場的反應如此激烈？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

 

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【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫►https://bit.ly/2T70l62

 

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直播節目《hot talk 1點鐘》►https://bit.ly/2T4T46z

 

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