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【虛幣世界】鮑威爾言論激進，比特幣輕微下跌

22/03/2022

　　隔晚加密貨幣大概維持水平狀態，但隨後聯儲局主席鮑威爾發表有關於加息的激進言論，他表示下次加息可能將會提高半厘，以壓制通脹，消息使比特幣輕微下挫，而美股則同樣下跌，以太幣則維持升勢，其他主要加密貨幣走勢榮辱互見。

 


　　Fairlead Strategies創始人兼管理合夥人Katie Stockton表示，目前交易加密貨幣處於低交易量，使走勢趨水平狀態，但情況正常，因為目前好淡雙方處於交戰的優柔寡斷狀態，但她認為短期仍然會看漲，假如比特幣可以突破到45000美元水平的話，相信將會吸引投資者重返交易場並提升交易量。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報41174.22(美元．下同)，升0.42%(24小時比較．下同)；以太幣現報2908.87元，升0.65%；艾達幣報0.9160元，跌0.11%；瑞波幣報0.8377元，升0.06%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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