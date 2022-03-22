  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

融創發盈警嚇一嚇　傳恒大重組方案今揭盅　內房普遍跌轉升

22/03/2022

      內房早前獲國務院及中央多個部委相繼發聲呵護，股價強勁反彈，惟興奮過後將迎業績公布期，雖早已預期業績不會理想，但融創中國(01918)今日(22日)發盈警，兼且與世茂集團(00813)、中國恒大(03333)等同樣宣布延遲刊發業績，仍令內房被嚇一嚇，其中融創曾挫12%低見5.28元，不過據報恒大將於今晚9時舉行投資者電話會議，簡介其重組框架，刺激一眾內房股普遍回升，融創亦由跌轉升。

 

(中國恒大網頁截圖)

 

據報恒大今晚9時舉行投資者電話會議　許家印不會出席

 

      財經資訊平台《REDD》引述消息人士報道，中國恒大將於本周召開全球投資者電話會議，向投資者簡介其重組框架。而據內媒《澎湃新聞》報道，恒大以及其財務顧問，包括中金公司(03908)(滬：601995)、中銀國際亞洲等，將於今晚9時舉行投資者電話會議，惟恒大主席許家印不會出席，而是由執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇參與會議，值得留意的是，梁森林為中國信達(01359)旗下香港控股有限公司的董事長。

 

      早於今年1月，《REDD》已引述消息人士指，廣東省政府已完成盡職調查，計劃在3月前發布恒大債務重組框架，將出售其海外資產，以償還超過1500億元人民幣的海外債務，許家印在恒大所持59.8%的股份可能在重組後「歸零」。至於恒大旗下恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)就可能賣予國企。

 

料未能本月底前刊發業績　恒物134億人幣存款被銀行強制執行

 

      另外，中國恒大、恒大物業及恒大汽車公布，由於自去年下半年起恒大或個別公司經營情況發生重大變化，核數師於年度增加大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據目前掌握的資料，無法按期完成審計程序，故預期無法根據上市規則在本月底或之前刊發截至2021年12月31日止年度之經審核業績。三間公司均自昨日(21日)開市前停牌。


　　恒大物業又公布，在審核截至去年12月31日止年度的財務報告過程中，發現公司有約134億元人幣的存款為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行，公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家進行調查。恒大亦將成立獨立調查委員會跟進事件對公司的影響。

 

融創料去年溢利下降85%　與世茂同宣布延發業績


　　另邊廂，融創中國預期截至去年12月31日止年度溢利下降約85%，核心淨利潤下降約50%。純利下降主因處置貝殼股票錄投資損失，同時受去年下半年房地產行業嚴峻環境影響，銷售收入有所降低且毛利率下降，及計提存貨減值、應收款項等預期信貸虧損撥備有所增加等綜合因素所致。而受疫情、當前行業形勢重大不確定影響，目前應收款項等預期信貸虧損撥備入帳金額尚未最終確定；仍將基於謹慎性原則，可能導致溢利及核心淨利潤進一步變動。

 

      融創又表示，由於內地及香港近期的新冠疫情導致的出行、物流及其他限制，集團審計程式無法按期完成，預期無法於本月31日或之前刊發2021年度的經審核年度業績。另世茂集團和世茂服務(00873)亦分別發公告稱，預計2021年度經審核的全年業績將延遲刊發。

3月房貸利率創2019年來最大降幅　銀行加快信貸審批

 

　　另一方面，內地因地產商流動性危機而引發樓市下行風險，早前中央已頻發寬鬆信號。多地自今年起調整首付比例及降低房貸利率，據內媒報道，3月房貸利率創2019年以來月度最大降幅，各地商業銀行加快個人住房信貸的審批速度和投放力度，助力房地產市場企穩回暖。另有報道引述一家股份銀行廣州分行負責人表示，總行本月下發通知，要求各分行加大對重點房地產開發商金融支持力度，加大按揭貸款投放規模，今年上半年房貸額度每月環比要有增長。

 

      發盈警的融創今日最多跌逾一成，收市則升約3%；世茂最多跌近一成，收市跌不足1%；碧桂園(02007)最多跌逾3%，收市倒升約8%。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 


其他內房股相關新聞：
【ＦＯＣＵＳ】美啟非常規緊縮，內房震源考驗維穩
【恒大困局】傳中國恒大（３３３３）擬引入廣州城投重組債務
【恒大困局】恒大地產：無法按期發布２０２１年度債券和審計報告
【恒大困局】內媒：許家印不出席電話會議，中國信達高管將現身
《異動股》融創中國低開８％，料去年溢利下降８５％，融服升１％
【恒大困局】恒大物業１３４億人幣質押存款被銀行強制執行

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00003

香港中華煤氣

9.980

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

110.200

異動股

01918

融創中國

6.200

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,807.46
    +254.47 (+0.736%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,511.61
    +50.43 (+1.130%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,108.82
    +270.36 (+1.954%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升396.084
變動率︰+5.416%
較港股︰+2.08%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升53.390
變動率︰+3.364%
較港股︰+1.99%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌23.604
變動率︰-1.567%
較港股︰+0.23%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌9.548
變動率︰-12.857%
較港股︰-4.33%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.180
變動率︰+24.405%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升29.900
變動率︰+20.032%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升47.530
變動率︰+18.855%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.080
變動率︰+12.409%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升123.140
變動率︰+30.722%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升18.260
變動率︰+15.132%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升50.510
變動率︰+8.344%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升993.980
變動率︰+7.905%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/03/2022 18:35 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/03/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/03/2022 18:35 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.980
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.200
  • 01918 融創中國
  • 6.200
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.360
  • 00670 中國東方航空股份
  • 2.680
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.360
  • 目標︰$10.98
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.160
  • 目標︰$1.27
  • 01368 特步國際
  • 12.280
  • 目標︰$12..50
  • 01898 中煤能源
  • 5.460
  • 目標︰$5.90
  • 00683 嘉里建設
  • 21.800
  • 目標︰$24.89
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 388.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.200
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.980
  • 00941 中國移動
  • 54.100
  • 00388 香港交易所
  • 380.000
報章貼士
  • 01157 中聯重科
  • 5.120
  • 目標︰$5.51
  • 03669 永達汽車
  • 8.460
  • 目標︰$10.00
  • 01368 特步國際
  • 12.280
  • 目標︰$12.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/03/2022 17:00  《盤後部署》科技股支撐大市，恒指短期有望上試22300水平

22/03/2022 18:12  小米去年經調整淨利潤升69.5%至220.4億人幣，不派息

22/03/2022 17:35  恒地(12)去年純利升29.5%至132億元，末期息1.3元

22/03/2022 17:03  【恒大困局】傳中國恒大(03333)擬引入廣州城投重組債務

22/03/2022 16:14  【新冠肺炎】梁萬年：不做全民檢測，不意味香港疫情防控躺平

22/03/2022 17:51  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７億人幣，買騰訊沽安踏

22/03/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】煤氣績曳兼停派紅股，大行紛降評級削目標

專題透視

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲加息啟全球資金新循環，惟超寬鬆非真結束（有片）

新聞>中國故事

《神州經脈》美國對華實施新官員簽證限制　滬指五連升外資續走人

新聞>財經熱話

融創發盈警嚇一嚇　傳恒大重組方案今揭盅　內房普遍跌轉升
品味生活
生活

快樂退休．曾智華

必爆紅但未能出世的節目

健康大晒

最新抗疫政策｜林鄭：暫緩全民強檢！取消英美9國禁飛令！4月21日起分階段放寬社交距離措施，可重啟晚市？（不斷更新） 1

FOCUS

【FOCUS】放寬社距終現路線圖　香港或成內地探路石
DIVA CHANNEL

廚職背遊．梁芷靈

歐洲面積第二大國家！與烏克蘭接壤的7個國家，你知道幾多個？

酒意人生．梁淑意

初學品酒訓練：先分辨乾白與甜白，再鑽研兩者之間的甜度定義

性治療師手記．古錦榮

渴望愛情，卻又不信承諾：用懲罰性方法管理愛情，所謂承諾其實都變成箝制？
健康好人生 Health Channel
餐後勁飲水仍口渴？鈉超標！營養師：食西瓜即時補鉀止渴！糖尿患者可吃生菜、青瓜
熬夜、鼻敏感都是黑眼圈元兇？紅石榴、西瓜含茄紅素可改善色素沉澱，每日應食幾多？
新冠康復者免費睇中醫 | 醫管局推「中醫門診特別診療服務」！康復者可享10次免費中醫診症連中藥！一文睇清診所名單、預約細節 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
專訪22/03/2022
【專訪】陶冬：聯儲加息啟全球資金新循環，惟超寬鬆非真結束（有片）
中國故事22/03/2022
《神州經脈》美國對華實施新官員簽證限制　滬指五連升外資續走人
財經熱話22/03/2022
融創發盈警嚇一嚇　傳恒大重組方案今揭盅　內房普遍跌轉升
專訪22/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：科技股反彈近尾聲？兩大板塊可吼！（有片）
FOCUS22/03/2022
【FOCUS】美啟非常規緊縮　內房震源考驗維穩
財經熱話22/03/2022
煤氣績差兼停派紅股　大行狠狠踩股價插一成半
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金