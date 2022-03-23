《經濟通》榮獲「香港交易所大獎2021」兩大獎項

港交所(00388)公布第五屆「香港交易所大獎2021」得獎名單，繼續表彰為香港金融市場發展作出重大貢獻的市場參與者。本港金融界領先專業財經資訊平台《經濟通》囊括兩大獎項，包括最佳表現證券數據供應商及最佳表現衍生產品數據供應商。

（港交所網站截圖）

《經濟通》對於是次獲港交所同時頒發兩大獎項，包括最佳表現證券數據供應商及最佳表現衍生產品數據供應商，感到非常高興，證明集團在推動港股市場及衍生產品數據業務的努力獲得肯定。

港交所行政總裁歐冠昇表示，感謝所有市場參與者對香港市場作出的重要貢獻（港交所網站截圖）



港交所行政總裁歐冠昇表示，2021年香港證券市場成交額創新高，平均每日成交金額1670億元，按年增長29%，港交所亦推出了一系列衍生產品，這些產品自推出以來成交活躍，感謝所有市場參與者對香港市場作出的重要貢獻，恭喜所有得獎者。



港交所市場聯席主管姚嘉仁表示，滬深港通2021年再刷新紀錄，港交所的交易所買賣產品市場繼續為投資者提供多元化的機遇，而香港結構性產品市場的流動性仍在全球保持領先，非常感謝所有市場參與者所作出的努力。

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