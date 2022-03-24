  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

海底撈盈轉虧大削門店止血　九毛九績優增派息券商畀讚

24/03/2022

     海底撈(06862)及九毛九(09922)兩隻中資餐飲股同於昨日(23日)收市後公布去年業績，其中海底撈受累疫情反彈及業務快速擴張，盈轉虧42億元(人民幣．下同)，翻枱率及人均消費皆跌，幸好集團關店276家止血，加上早於一個月前已發盈警，預告虧損約38億至45億元，業績差屬預期之內，故股價今日(24日)反飆逾半成。至於九毛九，去年純利升1.7倍兼增派息，股價亦升逾半成。

 

 (資料圖片)

 

海底撈蝕42億人幣關店276家　翻枱率人均消費皆跌

 

       海底撈公布，截至去年12月31日止全年虧損41.63億元，而2020年同期純利3.09億元，不派末期息。期內收入411億元，升43.7%；稅前虧損39.76億元，而2020年同期除稅前溢利7.35億元。去年度海底撈餐廳總數1443間；新開業421家，關閉276家。餐廳總體平均翻枱率為每天3次，按年減少0.5次，顧客人均消費由110.1元下跌4.9%至104.7元。另年內整體成本按年上升，當中原材料及易耗品成本增長46.6%，員工成本增加53.7%，物業租金及相關開支上升43.6%。

 

海底撈：受累疫情反彈快速擴張　重新規劃門店運營管理層級

 

      海底撈指，2021年是充滿挑戰的一年，就外部環境而言，新冠肺炎疫情時有反彈，民眾生活仍受到較大影響。自身方面，過去兩年快速的擴張戰略使得公司體量迅速擴大，管理難度加大。

 

    集團去年11月啟動「啄木鳥」計劃，除260家餐廳永久關閉外，另有32家餐廳暫時停業休整，因部分商業區尚未達到成熟期，長期客流量相對較低，經營業績不理想，而受影響的員工有機會繼續在集團工作，並未因此裁員。另集團重新規劃了門店運營業務管理層級，明確了各級別工作內容、工作目標、考核標準和獎懲機制。

 

九毛九純利升1.7倍兼派6仙息　太二餐廳增長強勁

 

　　九毛九則公布，截至去年12月31日止全年純利3.4億元，按年升1.74倍，派發末期股息每股6港仙，較2020年共派末期息2港仙和特別息2港仙，按年增加五成。期內收入42.44億元，升51.64%；除稅前溢利5.06億元，升1.86倍。餐廳數量470間，增89間，同店銷售3.7億元，增長24.5%。


      九毛九憑著旗下太二餐廳的增長，帶動整體盈利繼續擴張，太二收入增加67.8%至32.92億元，九毛九餐廳的收入則增加6.3%至7.61億元。九毛九的翻座率為每天1.9次，太二為3.4次。人均消費方面，九毛九及太二分別為59元及80元，均按年相若。集團表示，其絕大部分現有餐廳於去年底前已恢復營業，惟去年因餐廳營運或堂食服務暫停而產生的估計收入損失約3.66億元。

 

野村：疫情期間火鍋不受歡迎　休閒餐飲運營商反彈快


      野村早前發表研究報告亦較看好九毛九，指太二品牌雖受深圳封城較大影響，但基於其相對穩定的原材料成本，及預期當新冠疫情穩定時，休閒餐飲運營商將比快餐店更快反彈，故仍是該行首選。該行將集團2021至22財年盈測下調12至19%，維持「買入」評級，惟下調目標價至18.1元。

 

      另方面，野村不看好海底撈，因為在疫情期間火鍋和大型團體聚會並不太受歡迎。該行將集團評級上調至「中性」，惟下調目標價至12.6元，指其運營趨勢或仍將遜於同業，儘管集團最近宣布了高級管理人員的變動，但更傾向於公司的戰略變革以解決大幅減少的營業額、關閉300家門店後的運營改善及吸引年輕顧客的潛在戰略。

 

    海底撈半日升8.61%收報14.38元，成交3.66億元，為表現最好藍籌；九毛九則升6.46%報16.14元，成交1.56億元。至於其他餐飲股，呷哺呷哺(00520)升3.29%報4.08元，奈雪的茶(02150)升3.04%報5.08元，百勝中國(09987)跌3.47%報339.8元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)


撰文：經濟通採訪組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

其他餐飲股相關新聞：
《異動股》海底撈升４％，全年盈轉虧４２億人幣，不派息
【大國博弈】微博成為第六家，遭美證交列入除牌風險臨時名單公司
九毛九（０９９２２）全年純利升１﹒７倍至３億人幣，派息６港仙

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

366.000

異動股

03690

美團－Ｗ

147.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

113.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.800
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.950
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.080
  • 目標︰$5.65
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.500
  • 目標︰$17.73
  • 00934 中石化冠德
  • 2.890
  • 目標︰$4.63
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.340
  • 目標︰$10.98
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.160
  • 目標︰$1.27
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.800
  • 00700 騰訊控股
  • 366.000
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 06098 碧桂園服務
  • 33.600
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.730
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.840
  • 目標︰$5.50
  • 02269 藥明生物
  • 69.400
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2022 16:41  《盤後部署》騰訊業績遜預期拖累大市，恒指料21300有支持

24/03/2022 18:06  京東物流擬配售最多4億美元新股，另與京東集團訂新股認購協議

24/03/2022 16:40  國壽(2628)去年純利增長1.3%至509億人幣，息65分

24/03/2022 14:15  外媒：吉利正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠運營

24/03/2022 17:24  李嘉誠再增持長實(01113)共198.25萬股

24/03/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒５億人幣，買藥明沽美團

24/03/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後大行叫Ｂｕｙ卻削目標價，大摩看＄４８０

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》美豁免中國貨關稅　退市風險名單增　滬指六連升斷纜

新聞>財經熱話

【財息兼收】中移動績佳派息大增　大行齊唱好最牛看$85　7連升後要等定要追?

新聞>大行報告

中移動派息勝預期　花旗最牛看$74.7
品味生活
生活

銷售達人．梁子驄 Brian

領袖必睇│團隊目標達不到？維繫士氣切忌搬龍門！氣度、理智、情感上的心態該如何？

缸邊隨筆．石鏡泉

交通板塊有餘勇 1

銷售達人．梁子驄 Brian

領袖必睇│團隊目標達不到？維繫士氣切忌搬龍門！氣度、理智、情感上的心態該如何？
DIVA CHANNEL

Beauty

春雨黏立天氣，美妝新品為你換上好心情！Drunk Elephant奇蹟身體乳霜、Shiseido珍珠黃金Primer、Kiehl’s胺基酸髮膜！

隨性辦公室．飛天爺爺

男朋友左眼見到鬼？可助工作暢通無阻，仲可幫他隨時享齊人之福？

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星寧波菜：十八斬梭子蟹、辣炒黃金螺、筍麩菜烤目魚，完美還原寧波味道！
健康好人生 Health Channel
抗疫支援｜獅子會設10部自助派發機！免費派6萬套快速檢測抗疫包給長者！一文睇清領取資格、地點及申請方法
支援居家確診者！中醫總會推遙距診療計劃：費用全免兼包4日藥物送上門！WhatsApp登記每日名額1千個！（附登記熱線）
WFH姿勢不良勁頸痛！食藥、按摩、休息都解決不到？3個動作立即紓緩肩頸痛！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 19:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事24/03/2022
《神州經脈》美豁免中國貨關稅　退市風險名單增　滬指六連升斷纜
財經熱話24/03/2022
【財息兼收】中移動績佳派息大增　大行齊唱好最牛看$85　7連升後要等定要追?
大行報告24/03/2022
中移動派息勝預期　花旗最牛看$74.7
FOCUS24/03/2022
【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福
專訪24/03/2022
【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）
生財有道24/03/2022
騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金