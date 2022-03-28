【陶觀天下】油價暴漲 糧食短缺

俄羅斯和烏克蘭開戰滿月，從閃電戰打成了持久戰，能源價格拉漲讓歐美不得不繼續面對通脹問題；而且很多人或許不知，俄烏兩國是全球主要化肥出口國，今年食品價格的上漲壓力會如何影響各國的央行決策？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

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