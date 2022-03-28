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東方海外績優派息慷慨股價卻急插　升幅已巨盈利恐今年見頂借消息出貨?

28/03/2022

      東方海外(00316)於上周五(25日)收市後公布去年業績，去年純利升近7倍，派末期息連特別息共3.3美元，同創歷史新高，惟今日(28日)股價卻最多急跌近兩成，半日仍跌逾一成，匯豐證券指其盈利及派息雖均好過預期，但恐明年需求下跌，行業供應過剩，故只予「持有」評級，目標價225港元，有分析亦指其之前累積升幅已巨，回吐壓力大。

 

(東方海外網頁截圖)

 

去年純利升7倍連特別息派3.3美元　同創歷史新高

 

      東方海外公布，截至2021年12月31日止全年純利71.28億元(美元．下同)，按年升6.9倍，創歷史新高。期內收益168.32億元，升1.05倍。每股基本盈利11.08元，派末期息2.61元，另派2021年度第二次特別股息0.69元，合計3.3元，折合派25.74港元，較前一年度下半年派息增5倍，創歷年新高。以每手500股計，股東可獲分派股息高達12870港元。

 

     東方海外去年中期已派發中期息1.76元、第一次特別息2.65元，折合共34.398港元。全年股息金額高達60.138港元，按年增13倍。按上日收市價219港元計，周息率高達27.46厘。

 

東方海外：運力未能滿足強勁需求　短期仍樂觀


      東方海外稱，受惠去年全球經濟復甦，運力未能滿足需求的市場情況，去年其核心貨櫃運輸及物流業務取得史上最高收益、載貨量以及溢利，需求水平持續超越預期，體現在各航線上，以亞洲至北美的航線尤為突出。期內公司通過共用集裝箱或選擇從中遠海運集運船舶上取得額外艙位的方式，獲得額外運力。不過，儘管充分部署予運力，實際供應力水平仍難以跟上強勁需求，原因是連串干擾因素令眾多集裝箱運輸的關鍵樞紐發生嚴重擁堵，減緩了每艘船的往返行程，從而減少了可用於運輸貨物的實際運力。


      展望今年，集團指貨櫃運輸市場前景與2021年高度雷同，全球港口持績擁堵和中斷，令可供艙位備受壓力，繼而對公司服務產生大量需求，短期內依然樂觀。集團稱，當前形勢今年上半年似乎難以大幅改觀，惟今年上半年後預測更顯困難，因疫情對世界貿易的全面影響難以估量，尤其是在供應鏈演變方面。


　　另於去年9月，集團訂購了10艘運力達16000個標準箱的船舶，總成本為15.76億美元，將於2024年第四季度至2025年第四季度期間交付，這是在已在建並將於2023至24年期間交付的12艘運力達23000個標準箱的船舶之外新增的。

 

匯證：恐明年需求下跌供應過剩　予持有評級目標價225元


      匯豐證券發表研究報告指，東方海外去年下半年盈利較上半年升54%，較市場及該行預期為好，全年派息比率70%，亦高於預期。雖然預期今年度盈利仍可較去年為高，但市場焦點轉移至2023年需求下跌及行業供應過剩。

 

      匯證上調東方海外今年預測，2022年每股盈利為12.44美元，較去年增長12.2%，惟料今年盈利見頂，預測2023年每股盈利按年急跌80.7%至2.4美元，維持「持有」評級，目標價225港元不變。


溫傑：累積升幅大不宜沾手　封城或令港口運輸受壓抑

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，上海宣布分區封城，可能大家擔心內地會有一些封城封省措施令港口運輸會受一些壓抑，短期或帶來負面衝擊。東方海外業績勁派息好，看來沒理由看淡，但市場常有一些難以預料的事發生，故最好升了很多的股份就不要買，升得多回吐壓力自然大。總之，股票投資應「三不買」，基本因素差不買，升了很多不買，估值高不買，不要執著錯過一隻股票的升浪，最緊要不要受大跌浪衝擊，現時應買受惠國策、高息及業績好股份。

 

      值得一提，上海港自2010年起已成為世界最大的集裝箱港口，而受內地疫情影響，上周上海、寧波運往美西貨載出現每大箱(40呎櫃)運價跌破1萬美元，上海航運交易所上周五(25日)公布的貨櫃運價指數(SCFI)為4434.07點，按周跌幅2.34%，已連續十周下跌，創近七個月新低，但較去年同期仍上漲72％。

 

      東方海外半日跌13.88%收報188.6港元，最多跌19.18%低見177港元，連跌4日，累跌19.68%，成交12.62億港元，惟其52周低位處於約48港元，可見累積升幅巨大。其大股東中遠海控(01919)半日亦跌2.85%報13.64港元。

 

 (經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 




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