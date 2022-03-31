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中海油回A延遲派息　績優獲大行祝福難阻股價下挫

31/03/2022

      中海油(00883)於昨日(30日)收市後公布業績，去年純利升1.82倍至703.2億元(人民幣．下同)創新高，惟宣布因獲中證監批准「回A」，為免影響A股發行進度故延遲派息，難免令人失望，再加上國際油價大反轉，由昨晚急升至今日(31日)亞洲時段急跌，縱有多間大行於績後上調其目標價，花旗最牛看16.7港元，惟股價仍跌逾3%。

 

 

(Shutterstock圖片)

 

抓住油價回升有利時機　去年純利升1.82倍

 

      中海油去年純利703.2億元，按年升1.82倍，每股基本盈利1.57元。期內收入2461.11億元，升58.4%；營業利潤959.79億元，升1.64倍。

 

      董事長汪東進指，集團推行降本提質增效，盈利能力顯著增強。桶油主要成本為29.49美元，桶油作業費為7.83美元，進一步鞏固了成本競爭優勢，同時抓住國際油價回升有利時機，實現油氣銷售收入2221億元，純利亦創公司歷史最高水平。去年實現淨產量573百萬桶油當量，按年增長約8.5%，超額完成全年油氣生產目標，再創歷史新高。

 

獲中證監批准回A　為免影響A股發行延遲派息


　　另中海油指，在公布業績前45分鐘獲中證監通知批准回A，核准公司公開發行不超過29.9億股新股(含行使超額配售選擇權所發新股)，較此前計劃的最多26億股為多，有效期為核准發行之日起12個月內；而為避免影響公司人民幣股份發行進度，集團決定暫不建議派發2021年末期股息，並會在人民幣股份發行完成後盡快公布特別股息方案，將原擬建議派發的2021年末期股息和香港上市二十周年特別股息合併宣派。

 

      汪東進指，公司已於年初承諾，未來三年，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，全年股息支付率不低於40%，且全年股息絕對值不低於每股0.7港元(含稅)。2022年，公司還將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

花旗：回A後或回購兼派息　下跌提供買入機會

 

      花旗發表研究報告指，中海油業績超出預期，儘管由於A股上市而延遲派發末期股息和特別股息是「輕微的負面意外」，這可能會在短期內給該股帶來壓力。鑑於A股上市後有可能進行回購和宣布派息，任何下跌都將是一個買入機會；管理層保證在內地上市後將發布特別股息公告，且基本面強勁也應有助於減輕對股價的負面影響，維持「買入」評級，目標價由16港元上調4.4%至16.7港元。

 

　　摩通則指，中海油去年業績將帶來正面影響，雖然因為進行A股上市而延遲派息，但承諾會於上市後盡快派發，預期連特別息或可派發每股0.9元人民幣，加上不少於40%的派息比率，相信2022年派息可達1.76元人民幣，即H股現價息率達19%，另中海油重申其2022至24年生產目標維持不變，產量增長直至2025年的複合年增長率為6至7%，加上成本控制優異，維持其「增持」評級，目標價由12港元上調16.7%至14港元。

 

大摩：維持股息政策承諾　予增持評級目標價14元

 

　　另摩根士丹利指，中海油除去年下半年錄得約80億元人民幣的減值外，其他業績指標均符合預期，公司雖推遲派息，但重申此前對股息政策的承諾。另在成本方面，儘管布蘭特原油價格在去年按年上漲65%，但中海油的桶油主要成本僅按年上漲12%，考慮到去年人民幣按年升值約7%，其成本的實際增幅僅為約5%，管理層表示有信心維持這出色的成本趨勢，予目標價14港元及「增持」評級。

　　不過，瑞信表示，中海油延遲派息做法帶來不必要的不明朗，因派息受A股上市進程牽連，且上市要視乎市場情況，料股價短期對此反應負面，目標價由14港元降至13港元，維持「跑贏大市」評級。瑞銀則指，中海油去年收入創十年新高，純利則略低於預測，減值成本高於預期，但考慮到今年油價強勁及公司強勁現金流與業績表現，擁有低生產成本及強大的儲備替代量等優勢，將目標價從12.5港元上調至13.2港元，維持「買入」評級。

 

林家亨：回A價升足以彌補不派息損失　油價暫難大跌

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，投資者先要想清楚買中海油是為賺息抑或賺價。如果為了賺息，中海油現時派息差不多10厘，一年派兩次息，今次停派息只沒了5%息；如果從賺價看，三星期前和昨日收市價比較升了30%，可見賺價比賺息更理想，另回A消息公布前很多國內人士都已知道A股股價肯定高過港股，價格上升幅度足以彌補暫時不派息的損失，而延遲派息只是為免影響A股包銷及定價，保持資產值不變，對其後認購A股投資者較公平。

 

      他又指，美國聯同歐盟已限制俄羅斯石油出口，美國本身要補給缺少的產量予歐洲國家，但不會一時三刻可達到，故美國頁岩油必然要增產，不過拜登上場後曾簽行政指令停止聯邦所有土地開發，停了90日後定了嚴格規限令頁岩油發展受限制，故暫時油價難大幅回落，惟若將指令取消，頁岩油產量立即可爆升。中海油股價則宜回落至保歷加通道中軸線10.3元才有一定吸引力。

 

　　中海油今日跌3.42%收報10.74港元，成交12.86億港元，今日公布業績的中石油(00857)亦跌1.46%報4.06港元，中石化(00386)則升0.51%報3.93港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通中國組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此




另外，CFO講年報作者、執業會計師Benny，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評中海油及其他行業股份，立即重溫


 


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