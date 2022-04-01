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【虛幣世界】美股急挫及歐盟立法，加密貨幣普遍下挫

01/04/2022

　　隔晚美股下挫，道指跌逾550點，美股兩年以來首次錄得單季下挫，拖累大市氣氛。另外，有歐盟官員投票支持對加密貨幣立法，其中包括禁止匿名加密交易，業界表示此舉將扼殺創新並侵犯隱私，加密貨幣在雙重打擊下，主流貨幣普遍下挫，比特幣跌至45000美元水平。

 


　　消息指，這些提案旨在希望積極進行反洗錢（AML）活動，並要求擴展到加密行業，此法案並將適用於超過 1000 歐元的常規支付。法案還取消了加密支付的門檻，因此即使是最小的加密交易也需要確定付款人和接收人，包括使用非託管或自託管錢包的交易。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報45449.81(美元．下同)，跌0.13%(24小時比較．下同)；以太幣現報3291.56元，升0.31%；艾達幣報1.1430元，升0.18%；瑞波幣報0.8250元，升1.23%。

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