中生製藥績優兼擬回購 趁消息出貨叠加大行降目標 股價急插8%

中國生物製藥(01177)於昨日(31日)收市後公布業績，去年純利升4.3倍至146.08億元(人民幣．下同)，符合集團早前發盈喜預告純利140億元以上，且派末期息4港仙，按年增1倍，更擬未來一年回購最多10億港元股份，不過績後有大行降目標價，且在大市回吐壓力大下，近期業績好的股份也往往借消息出貨，中生製藥也不例外，今日(1日)急跌8%，為表現最差藍籌。

(中生製藥網頁截圖)

去年純利升4.3倍 末期息倍增至4仙

中國生物製藥去年純利146.08億元，按年升4.27倍；每股基本盈利77.83分；派末期股息每股4港仙，按年增1倍。扣除應佔聯營公司及合營公司盈利及虧損(扣除非控制權益)及相關稅項、若干資產及負債之減值及公允價值變動等因素，去年集團基本盈利按年增26.6%至29.31億元。

期內收入268.6億元，按年升13.6%；毛利215.3億元，按年升16.6%。其中5年內上市的新產品收入合計約121億元，按年增長34.3%，佔總收入由38%升至約45%，為歷史新高，4年複合增長率約58%。抗腫瘤用藥銷售額按年增21%，錄92.2億元。創新藥新增安尼可，3個創新藥收入合計約63.5億元，按年增長10.8%，佔總收入約24%，4年複合增長率約34.8%。去年集團研發總開支38.2億元，佔收入約14.2%，抗腫瘤領域研發投入佔比約75%，投入金額按年增71%。

集團表示，集採的壓力在預期之內，前四批集採影響基本消化完畢，後續面臨集採進入常態化的新局面；第五批集採的影響將在2022年繼續消化。

擬未來一年回購最多10億元股份 旨在提升股東回報

另外，公司董事會議決通過一項股份購買計劃，據此，公司將視乎市場情況於未來一年以不超過10億港元總代價在公開市場上回購公司普通股，及根據公司於2018年1月5日採納的限制性股份獎勵計劃，指示負責管理股份獎勵計劃的受託人購買股份。董事會將不時檢討及全權酌情決定如何分配股份購買額度用於股份回購及獎勵股份購買。

股份回購旨在提升公司股東回報，符合公司及股東的整體最佳利益。已回購的股份將被註銷。





野村：去年收入遜預期 目標價降至8.53元

野村發表研究報告指，中生製藥去年經常性淨利潤按年增長約27%，收入按年增長13.6%至269億元，低於預期，淨利潤按年大升282%至166億元，雖然低於該行預期，但高於市場預期，目標價由9.38港元下調至8.53港元，維持「買入」評級，強調公司仍然是在製藥股方面的首選股份。

野村又指，腫瘤藥物仍然是增長動力和公司的研發重點領域，分別下調今年及明年的收入預測3%及12%，並下調今年及明年的每股盈利預測3%及2%，主要是考慮到由於今年COVID-19疫苗需求減少，聯營公司的利潤下降，惟看好公司的豐富而全面藥物管線組合，領先的商業化能力，以及充足的現金用於業務發展戰略。另建銀國際亦將中生製藥目標價由9.6港元降至7.1港元，維持「跑贏大市」評級。

潘鐵珊：業績好反回吐 中生製藥暫不宜撈底

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，近期見很多股份業績好股價就會回吐，不止中生製藥如此，很多投資者見大市反彈四、五千點後有回吐壓力，見業績好就趁機減持。其實中生製藥業績不差，惟過往沽壓不小，暫時不宜撈底，而藥股亦有很多其他選擇，如四環醫藥(00460)於醫美方面成績不錯，業績理想估值吸引，未來有很大發展空間。

中生製藥的確質素不差，不時有新藥獲批上市，近日就宣布，集團開發的藥物「吸入用氯醋甲膽鹼」(天晴速信)獲中國藥監局頒發藥品註冊證書，成為目前中國唯一獲批用於支氣管激發試驗的激發劑。另集團自主研發的I類抗腫瘤創新藥「FHND5071」獲中國藥監局批准開展藥物臨床試驗，用於治療晚期實體瘤，該產品亦已向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交藥物臨床試驗申請。

中生製藥今日跌7.98%收報4.5港元，成交4.19億港元，四環醫藥則無升跌，收報1.57港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此















其他中生製藥相關新聞：

【大行炒D乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？一click就知道

《外資精點》野村降中生製藥目標價至８﹒５３元，去年收入遜預期

《異動股》中生製藥低開２％，去年純利按年升４﹒２７倍



【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票