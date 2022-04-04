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【陶觀天下】利率倒掛凸顯滯脹風險　油儲釋放難填能源缺口

04/04/2022

　　美國的通脹持續創40多年以來的新高，美聯儲激進加息的呼聲甚囂塵上，市場對美國經濟陷入衰退的擔憂不斷升溫。美國債市出現「收益率曲線倒掛」(inverted curve)，即2年期國債收益率升至10年期國債收益率上方，為2019年8月以來首次，是否預示美國經濟有衰退風險？美國總統拜登宣布，將釋放戰略石油儲備，能否應對烏克蘭局勢引發的能源價格飆升問題？對美國通脹有何影響？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。


　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

 

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