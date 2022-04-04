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【虛幣世界】主要加密貨幣榮辱互見，分析師看比特幣到五萬美元

04/04/2022

　　加密貨幣於周末走勢榮辱互見，比特幣企於46000美元左右上落，以太幣則上漲至3400美元水平，Meme幣 DOGE曾漲約5%，SHIB漲幅較為溫和；Solana和Cardano最近分別上漲了3%和2%。Terra的Luna代幣下跌了約2%。市場仍關注聯儲局會否繼續鷹派策略，已經俄烏局勢發展能有扭轉局勢。

 


　　基金經理 BitBull Capital 的首席執行官喬·迪帕斯誇萊(Joe DiPasquale)表示，上個月底的加密貨幣反彈可能還沒有結束，預計比特幣在46000 美元以上盤整，並繼續向50000美元進，對加密貨幣持有謹慎樂觀的態度。他又指，雖然看到了比特幣在48000 美元受阻，但只要保持在46000美元以上，好友就有望再次採取行動；但如果在本周失守，可能會再次測試40000美元的低位。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報45947.00(美元．下同)，跌0.99%(24小時比較．下同)；以太幣現報3484.97元，跌1.05%；艾達幣報1.1700元，跌1.35%；瑞波幣報0.8319元，跌1.34%。

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