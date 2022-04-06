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【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌

06/04/2022

　　隔晚美股及加密貨幣市場仍然波動，其中美國央行行長布雷納德發表鷹派言論，加上俄烏戰事陰霾依然持續，令投資者選擇先行沽貨為主，比特幣目前跌穿45000美元關口，而以太幣亦失守3400美元位置；市場資金轉追捧DOGE和CELO，前者一度上漲超過 17%，後者一度上漲約 9%。


　　另外，MicroStrategy (MSTR) 表示，它已額外收購了4100個比特幣，價值約1.9億美元。儘管如此，這些事件並沒有對比特幣產生太大影響，其中比特幣儲蓄平台 Swan Bitcoin的首席執行官Cory Klippsten認為，由於比特幣市場已經足夠龐大，這些消息以經營想不了市場升跌。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報44985.69(美元．下同)，跌1.13%(24小時比較．下同)；以太幣現報3317.91元，跌2.62%；艾達幣報1.151元，跌1.62%；瑞波幣報0.8003元，跌1.97%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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