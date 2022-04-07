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5000元消費券今發放　惟疫情仍峻叠加通關無期零售股炒唔起

07/04/2022

       新一輪電子消費券開始發放，今次加碼派發1萬元，首輪5000元今日(7日)派發，惟有市民指疫情嚴峻不會刻意外出購物慶祝，政府亦呼籲目前以抗疫為先，市民毋須急於花費，另有零售及餐飲業人士指市民外出仍謹慎，料消費券短期效應差過去年，且未能配合放寬社交距離措施，料業界受惠有限，而花旗則指消費券發放利好領展(00823)及九置(01997)等商場收租股，惟仍未能通關零售股欠缺動力，本地餐飲及零售股暫未受消費券發放刺激，今日普遍隨大市下跌。

 

 領展旗下樂富商場(資料圖片)

 

市民：疫情嚴峻不會刻意外出購物　如及時雨可助日常開支

 

       630萬名合資格市民，今日起可以先領取第一期5000元電子消費券。今日凌晨12時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站已陸續有市民拍卡領取消費券。有市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫情下收入減少，消費券有如及時雨，可幫助日常開支。除了透過八達通App，市民亦可透過交通補貼站，指定零售店以及八達通服務站領取消費券。


　　去年經已成功登記消費券計劃的市民，會透過同一儲值支付工具帳戶獲發消費券，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK的市民可一次過獲發5000元；至於使用八達通的市民，會先獲發4000元，用完後可以在隨後一個月的16日，拍卡領取餘下1000元。三種支付工具的5000元，及八達通的4000元，要在10月底前用完。

 

邵家輝：市民外出仍謹慎　料短期效應遜去年　

 

      自由黨立法會批發及零售界議員邵家輝認為，雖然第五波疫情已好轉，但很多市民對外出仍然比較謹慎，故此相信今期消費券帶來的額外消費增長，將不及去年8月。基層市民可利用今期消費券購買日用品和抗疫產品，亦會有市民希望等待下一期消費券一併使用，購買貴價物品。

 

　　不過，他了解到，不少商戶原計劃在6月起配合第二階段消費券推出優惠帶動消費，但政府在3月最後一星期公布會在稍後逐步放寬社交距離措施後，市面人流突然增加，業界因而將優惠提早推出。

 

黃家和：未能配合放寬社距措施　料業界只受惠15%金額

 

　　餐飲聯業協會會長黃家和則表示，首期消費券未能配合放寬社交距離措施，食肆仍然未能經營晚市堂食，估計業界只能受惠於15%的消費券金額，相當於約50億元，較去年消費券計劃120億元的得益少，而目前食肆最多2人一枱，消費券計劃較難為大型酒樓帶來額外生意，中小型食肆會較受惠，預期政府推出第二階段消費券時，正值消費旺季，食肆將會有較大得益。

 

林鄭：市民毋須急於花費　目前以抗疫為先

 

　　至於何時才可放寬社交距離措施呢？行政長官林鄭月娥早前表示，若疫情不反彈、保持下降趨勢，本港將於4月21日起分三階段放寬措施，但強調限聚令和口罩令仍要維持一段時間。她昨日(6日)則指，新冠肺炎確診數字已由3月21日的1.4萬宗下降至昨日的3254宗，但第五波疫情前，每日最高峰都不足150宗，疫情回落後高位停滯，市民仍不能鬆懈。而根據運房局數據，用八達通出行的人次，3月21日有480萬人次，到4月1日已經超過540萬人次，未計剛過去的公眾假期，認為並非放鬆的時候，呼籲市民守住社交距離措施。

 

      另林鄭於本周初已表示，消費券使用期限長，市民毋須急於花費，目前一定以抗疫為先，即要減少聚集，避免不必要外出及跨家庭聚會，食肆無晚市堂食，市民亦要在跟從社交距離措施的基礎上使用消費券。

 

花旗：消費券發放利領展九置　惟未能通關零售股缺動力

 

      花旗認為，若新增確診人數逐步下降，香港將如期於4月21日起放寬社交距離措施，建議投資者可趁機投資「重啟」主題的股份，而新一輪消費券發放，加上港府把早前提出商舖業主禁追租期限縮短至最多3個月，減少對業主的影響，故花旗看好領展和九置等商場零售地產股。

 

       另花旗指，社交距離措施放寬將利好零售股，商戶的營業時間可望回復正常，被壓抑的本地消費需求與消費券的刺激作用，有助推動零售市道。不過，由於中港兩地至今未能通關，不期望零售銷售會全面復甦，零售板塊仍缺乏主要增長動力。花旗較看好盈利能力相對具韌性和估值折讓深的利福(01212)，但要避開莎莎(00178)，因單靠本地銷售未必能讓其業務全面轉好。

　　本地餐飲股今日表現麻麻，大家樂(00341)半日跌4.5%收報13.16元，大快活(00052)亦跌1.69%報15.12元，敘福樓(01978)跌1.92%報1.02元，譚仔國際(02217)跌3.01%報2.9元，太興(06811)跌1.55%報1.27元。至於零售股，莎莎國際(00178)跌3.97%報1.45元，佐丹奴(00709)跌0.6%報1.67元，周大福(01929)跌3.7%報13.52元，利福(01212)跌2.06%報3.8元，惟國際家居零售(01373)升0.38%報2.66元。另商場收租股方面，領展(00823)跌0.37%報67.6元，置富產業信託(00778)跌0.43%報7.01元，九置(01997)跌1.27%報39元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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