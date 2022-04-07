績後遭大行狠踩兼首季盈利大跌 思摩爾股價曾再插近一成

內地多個城市上月起再爆發疫情，電子煙股思摩爾(06969)也受累，首季盈利大跌55%，加上集團早前公布去年業績時已預告今年中國市場受內地對電子煙行業監管影響出現下滑，績後即遭多間大行狠劈目標價，其中瑞信下調逾五成，大和下調逾四成只看21港元，今日(7日)思摩爾股價一度再插9.3%，低見16.56元，收市跌7%，績後累跌逾兩成。

(思摩爾網頁截圖)

深圳疫情管控影響生產付運 研發開支增加較大

思摩爾公布，由於控股股東之一億緯鋰能(深：300014)披露季度報告，故集團披露截至3月31日止第一季度溢利及全面收益總額同比下降約55.3%，至約5.27億元人民幣，經調整純利跌54.9%，至5.53億元人民幣。



集團指，溢利及全面收益下降主因一季度深圳市部分地區採取更加嚴格的疫情管控措施，對其部分工廠生產運營有較大影響，生產和出運計劃以至收入受到負面影響，預期這些影響屬於暫時性，不會影響全年生產和出運計劃。另外，集團根據年初制定的研發計劃和預算，一季度研發開支有較大增加，但有助保持在霧化領域的技術領先優勢，拓寬霧化技術的應用領域，增強長期競爭力。

去年純利按年升1.2倍 惟料今年中國市場下滑

思摩爾一星期前才公布去年業績，去年純利按年升1.2倍至52.87億元(人民幣‧下同)，期內經調整淨利潤54.43億元，升39.79%；毛利73.77億元，升39.3%；毛利率53.6%，按年增0.7點；除稅前溢利62.09億元，升99.16%；收益137.55億元，升37.42%。

主席兼行政總裁陳志平表示，各國對電子煙行業的監管逐步明朗，進入有序監管階段，當中國內政策重點是多口味產品要下架，料2022年中國市場會出現下滑，惟認為長期會是新低後回升，歐美市場的佔比則會上升，預期今年集團增速可超過行業平均水平。

瑞信：電子煙於中國普及率或放慢 研發支出大增盈利能力降

思摩爾於績後遭多家大行大降目標價，其中瑞信指，集團去年收入按年升37%，低過該行預期5%，毛利率按年增長1個百分點至54%，較該行預期高出3個百分點。對於國家煙草專賣局發布的《電子煙管理辦法》將於今年5月1日起實施，該行認為電子煙在中國的普及率可能放縵，因此將思摩爾2022至24財年收入預測下調31%至46%。



此外，瑞信提及思摩爾目標於今年投入16.8億元作研發支出，較2021年增長151%，加上經營去槓桿，預計公司今年的盈利能力將下降，但料其技術將保持領先地位，並將推出多元化產品，維持「跑贏大市」評級，惟將公司2022至24財年每股盈利預測下調37%至45%，目標價由62.5港元下調51.7%至30.2港元。

大和：5月新法規生效 內地業務前景不明

大和則預期思摩爾2022年淨利潤率較低，由於較高的研發成本及較弱的內地業務，加上產品組合轉變及現有設計生產產品平均售價下跌，預計2022至23年毛利率受壓。隨著內地相關新法規於今年5月起生效，內地業務前景不明，計入公司收入同比跌40%。但相信公司持續增加海外市場份額，以及憧憬其他PMTA(煙草製品預上市申請)獲批，重申其「跑贏大市」評級，惟下調2022至23年經調整純利預測27%至30%，目標價由36港元下調41.7%至21港元。

美銀證券指，思摩爾去年業績與早前披露的盈喜大致相符，公司下半年尤其是美國市場業務放緩，預期今年公司於中國市場的銷售額因受當局監管而將大幅下降，而海外的英美煙草公司(BAT)將成為關鍵的增長動力。公司目標今年一次性電子煙增長加速，雖然預期公司淨利率短期內受壓，但相信長期競爭優勢可能因對研發的承諾而有所加強，目標價由48.8元降至40元，重申「買入」評級。





中泰證券：暫時性影響料可修復 里昂：海外業務成增長動力



中泰證券則維持思摩爾「買入」評級，指公司一季度業績大幅波動主要是在Omicron變異株影響下，嚴格的疫情防控措施，對公司部分工廠的生産運營産生了較大擾動，影響了生産和出運計劃。根據公司公告，公司2021年封閉式霧化煙設計産能25.85億單位/年，産能利用率67.6%，産能較為充沛，隨着生産生活恢復正常，預計公司將能夠快速完成前期訂單，修復該暫時性波動影響，而在持續研發投入加持下，有望維持市場領先地位。另《電子煙管理辦法》正式生效後，口味限制等因素會造成市場短期調整，但長期將促使進入良性發展新階段。

另里昂指，預期今年思摩爾的海外業務仍將是主要增長動力，並抵銷中國境內市場的疲弱。在境內電子煙政策落地及公司披露去年業績後，估計公司於2021至24財年的海外業務年均複合增長達29%，而境內業務於2022財年料跌44%。另管理層透露研發費用率為10%，以推動其電子煙技術的醫療應用並增強其技術壁壘，重申其「買入」評級，惟目標價由35港元降至25港元。

思摩爾今日收市跌7.12%報16.96港元，連跌兩日，累跌12.31%，成交7.69億港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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