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【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息　日圓誘發套利交易

11/04/2022

　　美聯儲日前公布的會議記錄，比外界想像的還要更偏鷹派，官員考慮每個月都要來一次縮表+加息的組合拳，全球資本恐加快從新興市場撤出，美國資本市場也可能會發生動盪；就在美國密鑼緊鼓加息的同時，日本央行完成了安倍執政時期一直沒有達到的目標——日圓貶值，貨幣貶值有助提振國家出口，但是愈來愈多人認為日圓貶值並不值得高興，因為這代表著日本經濟還是不見起色。新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

　　
　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2022 19:32
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