  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫

11/04/2022

　　由於美股仍受加息及通脹影響，周末加密貨幣走勢反覆下挫，比特幣走勢低迷，並處於42000美元水平，而以太幣則企於3200美元。Bitbull首席執行官喬．迪帕斯誇萊(Joe DiPasquale)表示，雖然加密貨幣跌幅收窄，但交易量一直很低，相信比特幣未來幾周仍受壓力，但反彈後則會升上48000美元。

 


　　另外，AXS 和Terra的luna分別下跌了約1.5% 和2%，而meme幣DOGE上漲了約5%，不過市場交易仍然清淡。DiPasquale指出，市場憂慮比特幣的價格有機會跌穿於4000 美元，預計37000美元和32000美元左右的波動性增加，但BTC需要催化劑來維持看漲勢頭，例如更多的加息和貨幣政策變化。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報42251.62(美元．下同)，升0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報3207.19元，升0.13%；艾達幣報1.021元，跌0.48%；瑞波幣報0.7507元，跌0.48%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

10.560

異動股

03690

美團－Ｗ

147.500

異動股

02382

舜宇光學科技

106.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 10.560
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.500
  • 02382 舜宇光學科技
  • 106.500
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 186.900
  • 02331 李寧
  • 57.000
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 25.300
  • 目標︰$28.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.160
  • 目標︰$13.48
  • 01373 國際家居零售
  • 2.620
  • 目標︰$3.25
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.130
  • 目標︰$5.10
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 7.700
  • 目標︰$8.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 353.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 220.800
  • 00941 中國移動
  • 54.600
  • 00388 香港交易所
  • 343.200
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 68.100
  • 目標︰$79.00
  • 01898 中煤能源
  • 5.920
  • 目標︰$6.30
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 3.250
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/04/2022 16:59  《盤後部署》港股短線或試二萬關口，中美利差繼續打擊股債

11/04/2022 13:50  【特首選戰】李家超指本港重視與內地通關，葉劉稱不選特首無遺憾

11/04/2022 11:09  【新冠肺炎】林鄭:復活節後有條件復課，教職員及學生需每天快測

11/04/2022 12:06  【新冠肺炎】林鄭:本周內會公布分三階段放寬社交距離措施

11/04/2022 16:50  【Ａ股震盪】傳監管層指導基金公司今日停止淨賣出，以穩定A股

11/04/2022 17:51  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒１億人幣，買美團沽李寧

11/04/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】高盛恢復追縱阿里騰訊小米，降中鐵目標價

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>香港政情

【特首選戰】李家超會見政黨解釋施政理念　聽取不同意見撰寫政綱

新聞>中國故事

《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪

新聞>財經熱話

舜宇3月出貨數據欠佳　花旗力撐難阻股價急插
品味生活
生活

娛樂情報

毀容粧打破鄰家女孩形象 蘇皓兒冀演喪屍過癮

Shopping What’s On

消費券2022 | 80個商場優惠懶人包！送總值100萬現金券！名牌低至一折！消費滿額即換德國寶家電！一文睇晒全港商場最筍購物優惠（不斷更新） 1

綠路閑人．lolo

養生就是養命！每星期「養命30分鐘」︰曬太陽、抱樹、赤腳踩地，超療癒！
DIVA CHANNEL

Travel & Dining

消費券+復活節假期，沒有不去玩的理由！3個Staycation提案：親子樂、二人世界都適合！同場加映：復活節特色下午茶、Brunch推介

性治療師手記．古錦榮

好性VS好勝！那話兒對太太沒反應？心中有個假想敵，床事自我審查，怎會順暢？

香港‧寶‧藏．Alex Lai

當姜濤穿上Yohji Yamamoto：展現「別理我」的叛逆味道，輕鬆做自己！
健康好人生 Health Channel
最新抗疫政策｜全港學校4月19日起分階段復課，所有師生須每日快測！未打針學生禁非學術活動！乜情況下會考慮再停課？（不斷更新） 1
留家抗疫變大肚腩？中央肥胖增患糖尿、心臟病風險！營養師：要攝足碳水化合物
抵抗力、儀式感Up！Stay Home自製3款夢幻打卡特調：Golden Latte、紫藍Smoothie、百變蘋果醋Mocktail
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2022 19:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
香港政情11/04/2022
【特首選戰】李家超會見政黨解釋施政理念　聽取不同意見撰寫政綱
中國故事11/04/2022
《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪
財經熱話11/04/2022
舜宇3月出貨數據欠佳　花旗力撐難阻股價急插
專訪11/04/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭危機兼美聯儲加息格局　圓匯急貶（有片）
專訪11/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股雙重打擊　呢個板塊要避！（有片）
財經熱話11/04/2022
受累疫情蔚來宣布整車停產兼加價　車股全線急跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金