【虛幣世界】比特幣跌穿四萬美元，受美股拖累

通脹問題及美聯儲鷹派作風，令美股持續下挫，隔晚道指跌近400點，連帶加密貨幣市場一同潛水，其中比特幣已經失守40000美元關口，以太幣亦跌穿3000美元的水平，其他山寨幣表現更差，Terra的LUNA幣、SOL和ADA都以兩位數的幅度虧損，Meme幣DOGE和SHIB跌幅更為顯著，整體加密貨幣市場交易較少。



FxPro高級金融分析師Alex Kuptsikevich表示，加密市場和股票之間的相關性不斷增強，特別是與納斯達克指數，皆因兩個市場的性質都是以高估值炒賣為主，而不是主打穩定收入；他注意到比特幣的50 天移動平均線下跌至接近42000美元，預計加密貨幣未來的日子可能會更糟，假如情況持續，比特幣可能會直接通往3月低點38000美元附近。



據經濟通據數顯示，比特幣現報39799.95(美元．下同)，升0.68%(24小時比較．下同)；以太幣現報2993.79元，升0.47%；艾達幣報0.933元，升1.52%；瑞波幣報0.7049元，升1.44%。



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