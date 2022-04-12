  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】比特幣跌穿四萬美元，受美股拖累

12/04/2022

　　通脹問題及美聯儲鷹派作風，令美股持續下挫，隔晚道指跌近400點，連帶加密貨幣市場一同潛水，其中比特幣已經失守40000美元關口，以太幣亦跌穿3000美元的水平，其他山寨幣表現更差，Terra的LUNA幣、SOL和ADA都以兩位數的幅度虧損，Meme幣DOGE和SHIB跌幅更為顯著，整體加密貨幣市場交易較少。

 


　　FxPro高級金融分析師Alex Kuptsikevich表示，加密市場和股票之間的相關性不斷增強，特別是與納斯達克指數，皆因兩個市場的性質都是以高估值炒賣為主，而不是主打穩定收入；他注意到比特幣的50 天移動平均線下跌至接近42000美元，預計加密貨幣未來的日子可能會更糟，假如情況持續，比特幣可能會直接通往3月低點38000美元附近。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報39799.95(美元．下同)，升0.68%(24小時比較．下同)；以太幣現報2993.79元，升0.47%；艾達幣報0.933元，升1.52%；瑞波幣報0.7049元，升1.44%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

60.650

異動股

09626

嗶哩嗶哩－ＳＷ

210.800

異動股

02020

安踏體育

91.100

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,402.63
    +94.55 (+0.276%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,439.29
    +26.76 (+0.606%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,568.39
    +156.43 (+1.166%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.016
變動率︰+1.970%
較港股︰+1.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌53.097
變動率︰-2.137%
較港股︰-0.47%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌336.717
變動率︰-2.341%
較港股︰-1.95%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.047
變動率︰-2.994%
較港股︰-2.34%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.650
變動率︰+4.730%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.920
變動率︰+3.965%
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升3.930
變動率︰+2.880%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.270
變動率︰+2.830%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升41.101
變動率︰+4.053%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升149.845
變動率︰+3.121%
CRM
Salesforce
按盤價(USD)︰升200.420
變動率︰+2.543%
ZM
Zoom Video Communications
按盤價(USD)︰升111.820
變動率︰+2.540%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/04/2022 09:46 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/04/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/04/2022 09:46 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.650
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 210.800
  • 02020 安踏體育
  • 91.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.320
  • 02331 李寧
  • 61.500
股份推介
  • 01193 華潤燃氣
  • 32.900
  • 目標︰$38.00
  • 01866 中國心連心化肥
  • 7.460
  • 目標︰$8.78
  • 01186 中國鐵建
  • 5.330
  • 目標︰$6.00
  • 01088 中國神華
  • 25.350
  • 目標︰$28.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.060
  • 目標︰$13.48
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.650
  • 01211 比亞迪股份
  • 223.600
  • 00388 香港交易所
  • 343.400
報章貼士
  • 00390 中國中鐵
  • 5.030
  • 目標︰$5.90
  • 00598 中國外運
  • 2.400
  • 目標︰$2.82
  • 01186 中國鐵建
  • 5.330
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/04/2022 17:00  《盤後部署》科技內需板塊午後回升，恒指走勢未明

12/04/2022 13:15  《異動股》京東升逾3%，德意志託管股數單日增逾六成

12/04/2022 19:33  【特首選戰】李家超:已爭取逾700張提名票，明天報名參選特首

12/04/2022 16:04  恒生薛永輝:恒指上月中旬或已見底，料下半年才見好轉

12/04/2022 18:10  【大國博弈】任志剛:美國透過貨幣武器化達到政治目的手段瘋狂

12/04/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買美團沽騰訊

12/04/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】瑞信升瑞聲及財險目標價，惟削舜宇目標至１６４元

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》國產遊戲版號重啟發放　維穩盤出擊滬指企穩三千二

新聞>財經熱話

據報上海部分區域「解封」　濠賭股借勢全線反彈

新聞>專訪

【騰訊領軍】黃耀宗：科技股仍須等待　騰訊炒區間吸引？（有片）
品味生活
生活

電商教室．Bibianna Wong

抓緊消費券商機！15個經營Instagram帳戶實用招數公開！網店業務大推動！

都市痛症．Oscar 治療師

痛症一定係「肌肉過緊」？經常寒背導致肩頸痠痛，可能是肌肉失衡！

娛樂情報

傳呂慧儀幫口獲解凍 張景淳疑重返《愛•回家》劇組
DIVA CHANNEL

性治療師手記．古錦榮

好性VS好勝！那話兒對太太沒反應？心中有個假想敵，床事自我審查，怎會順暢？

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室健碩男是變態男？神秘液體加「火車未到站」惹來一場虛驚！

碩戲時代．李駿碩

電影《少年》：時代巨輪的無情洗禮，人無兩度再少年
健康好人生 Health Channel
眼窩深陷夾雜情緒不穩、腰痠腿軟？肝腎虧損！中醫針灸可改善？
全民快測｜明日起全民快測3日！7個快測前備忘：起床第一時間做結果更準？做前要先擤鼻？重溫：袁國勇最新影片示範
新冠後遺症｜快測轉陰持續疲倦、味覺弱、感冒未清、皮膚敏感？教你煲疫後調理湯水、穀麥粥兼按穴位，培土生金補脾強肺
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 21:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事12/04/2022
《神州經脈》國產遊戲版號重啟發放　維穩盤出擊滬指企穩三千二
財經熱話12/04/2022
據報上海部分區域「解封」　濠賭股借勢全線反彈
專訪12/04/2022
【騰訊領軍】黃耀宗：科技股仍須等待　騰訊炒區間吸引？（有片）
專訪12/04/2022
【專訪】陶冬：通脹類型不同，聯儲加息難抑貨幣及人為因素（有片）
財經熱話12/04/2022
【大手減持】阿里巴巴午後倒升戰百元關 反彈目標？（有片）
FOCUS12/04/2022
【FOCUS】馬斯克落棋推特　「社媒之戰」引遐想
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金