內地復批遊戲版號騰訊網易無份 惟獲大行祝福逆市造好

內地去年開始著手監管遊戲行業，為避免青少年沉迷網遊，除了限制打機時間，又暫緩審批遊戲版號，時隔超過8個月，國家新聞出版署昨日(11日)終公布新一批國產遊戲版號名單，涉及45款遊戲，雖未見龍頭騰訊(00700)及網易(09999)旗下遊戲在名單內，但有大行指行業有望翻生兩股可望受惠，今日(12日)兩股亦隨其他網遊股逆市造好，其中騰訊最多升半成，惟其後升幅收窄，半日升2.32%，網易升3.16%為表現最佳藍籌。

(騰訊網頁截圖)

45款遊戲獲批 分析料遊戲行業估值修復拐點已至



本次獲批的45款遊戲中，5款為客戶端遊戲(電腦遊戲)，一款Switch主機遊戲，其餘39款均為移動遊戲(手遊)。名單包含心動公司(02400)的《派對之星》、創夢天地(01119)的《小心火燭》、百度(09888)旗下《進擊的兔子》、金山軟件(03888)旗下西山居開發的電腦遊戲《劍網3緣起》及三七互娛(深：002555)的《夢想大航海》等。

(《開市Good Morning》節目截圖)



去年受到版號核發暫緩與未成年人保護政策的雙重壓力，遊戲板塊的估值一路跌至多年以來的低位。如今版號重啟，內媒引述多位分析師表示，從中長期來看，遊戲行業的估值修復拐點已經到來，未來遊戲行業的發展應當往更加高科技的方向去探索。不過，也有分析師指，隨著遊戲版號核發數量的收緊成為常態，將倒逼遊戲公司提升遊戲質量，這也是促進行業走向高質量發展的一條重要路徑。

高盛：可重振整體遊戲行業情緒 大摩：行業監管或告一段落

高盛發表報告指，恢復審批遊戲版號可以重振整體遊戲行業的情緒，並持續對新遊戲進行投資及研發，而未來的常規遊戲審批可能會朝著每月發布時間表正常化，預計將有利於遊戲廣告。主要的監管逆風已反映，預計市場將重新關注騰訊的多元化以及遊戲產品組合的增長趨勢，予騰訊「確信買入」評級及目標價644元，予網易「買入」評級。



摩根士丹利則指，恢復版號審批與互聯網行業出現監管拐點的看法相呼應，預期遊戲行業監管或已告一段落。騰訊面臨政策風險相對較小，相信遊戲版號審批重啟將加速今年國內新遊戲推出進度，同時近期疫情亦推動騰訊現有遊戲3月份用戶花費及總收入增加。至於網易，《哈利波特魔法覺醒》亞洲版及《暗黑破壞神》內地版有望在6至8月推出，推動下半年遊戲收入按年增長恢復至20%左右，而《魔戒》、《戰爭崛起》等遊戲則將推動2023年增長。

瑞銀：版號供應或減遊戲開發重質 中信證券：可配置騰訊網易等優質股





另瑞銀認為，消息對投資者及公司而言為重大紓緩，嗶哩嗶哩(09626)及心動公司的基本面對新遊戲許可的批准最敏感，而騰訊及網易此次雖未有新遊戲獲批，但仍是額外受益者。不過，此次批發的版號數量遠低於2021年每月發出的逾80個版號，可能預示未來新版號供應將減少，遊戲開發商可能需要重新調整遊戲開發策略，進一步偏重質量而非數量；又預期當局將繼續推進未成年人保護和監管遊戲內容，並採取更嚴格標準。

中信證券則指，隨著遊戲版號恢復發放，遊戲行業整體有望回暖，未來將更傾向於高品質內容向遊戲，研發能力強勁的頭部遊戲公司有望維持競爭力，建議積極配置估值處於低位的優質遊戲公司，包括騰訊、網易、心動公司、閱文集團(00772)、嗶哩嗶哩等。



里昂表示，這是一個好的開始，顯示內地網遊監管環境正常化的標誌。網絡遊戲具防禦性，也是內地部分地區「封城」期間最好的娛樂之一，騰訊和網易仍然是境內遊戲產業復甦的最佳定位公司。野村則指，重啟新遊戲審批將成為內地線上遊戲行業的潛在催化劑，行業首選為網易，騰訊和嗶哩嗶哩等股短期內也可能跑贏大市。

黃瑋傑：看好網遊股言之尚早 騰訊可博短線反彈

今日《開市Good Morning》請來輝立證券董事黃瑋傑分析，他指心動公司那款遊戲去年7月已申請，現在才獲批，往後是否仍有其他遊戲版號獲批仍存不確定性，看好網遊股仍言之過早。至於騰訊連續3次沒獲批，或因騰訊遊戲池較大，從迫切性考慮可能偏幫中小型公司。雖然今次騰訊無份，市場或憧憬下一輪會包括在內，昨日股價跌至近350元重要支持位沒失守，如現價短線買入博反彈可以350元作止蝕，惟20天線370元及10天線375元料會是短期阻力位。其他獲批公司股價升逾一成不宜追入，當消息被市場消化如沒進一步資金跟入恐回吐，心動料升至3月23日反彈高位28.95元會遇阻，創夢天地料升至約5元遇阻，百度料於20天線138元遇阻。

騰訊半日升2.32%收報361.8元，成交53.06億元。網易升3.16%報146.9元，成交3.71億元。心動升6.12%報25.15元，曾飆升24.05%高見29.4元；創夢天地升0.48%報4.18元，曾升10.82%高見4.61元；百度曾升3.28%見132.4元，半日則倒跌1.25%報126.6元；金山軟件升2.89%報23.15元。至於其餘手遊股，部分半日仍造好，嗶哩嗶哩升7.44%報200.8元，中手游(00302)升6.08%報2.27元，惟網龍(00777)跌1.53%報15.44元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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