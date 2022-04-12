  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

據報上海部分區域「解封」　濠賭股借勢全線反彈

12/04/2022

     全面封控近兩周的上海據報部分區域「微解封」，刺激近日受內地疫情影響跌跌不休的股份包括濠賭股於今日(12日)午後抽升，其中已連跌4日的金沙中國(01928)最多升逾半成。有大行指濠賭股跌至目前水平值得長線投資，亦有指部分博企EBITDA仍可維持正數，不過廣州疫情正升溫，當局下令市民不得出城，有澳門旅業人士指日均訪澳客量恐跌穿一萬，看來濠賭股只是在連跌多日超賣下反彈，股價走勢還要視乎往後內地疫情發展。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

「防範區」人員可適當活動　4月新增無症狀感染首降


      據內媒報道，上海疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝昨(11日)宣布，上海將按「封控區」、「管控區」、「防範區」實施分區分類差異化防控，並已劃定首批分區防疫名單，其中「防範區」有7565個，這些區域將率先「微解封」，區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動。下一步將對三區實施動態調整，將疫情對民眾的影響控制在最小範圍。

 

      另據中國《人民日報》所屬的醫藥媒體《健康時報》統計，上海單日新增本土無症狀感染病例，由4月1日起持續上升，1日有6051例，上升至10日的25173例，惟至昨日下降至22348例，是4月以來首次下跌。報道引述蘭州大學新冠疫情預測團隊指，上海此輪疫情預計將於5月3日左右受到控制，感染人數將在21日、25日及29日分別下降至1000例、100例和10例以下。

 

廣州疫情升溫市民不得出城　日均訪澳客量恐跌穿一萬

 

     不過，除上海外，距離澳門較近的廣州，疫情正在升溫，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，因應有關疫情，由廣東省入境的人士，將維持須出示採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明的措施。根據廣東省衛健委通報，昨(11日)新增本土確診16例，新增本土無症狀感染19例，已下令市民非必要不得出城。初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州市其他地區傳播的可能性，形勢比去年5月Delta變種病毒引起的當地疫情更加嚴峻。


      澳門休閒旅遊服務創新協會會長黃輝表示，廣東省入境澳門需持24小時有效核檢陰性證明以來，訪澳客量日均一萬多人次。近期內地多巿出現爆疫風險，尤其廣州疫情致珠海大幅收緊防疫措施，相信內地旅客出遊意欲隨之削減，不排除日均訪澳客量會跌至少於一萬人次。澳門旅遊業議會會長胡景光則指，現時廣州再出現個案，珠海進一步收緊防疫政策，甚至較年初珠海、中山出現本地感染個案更嚴格，短期內可能令訪澳旅客量再試低位，倘一兩周內疫情受控及時放寬措施，料「五一」假期仍有希望。

 

摩通：目前水平值長線投資　花旗：銀娛新濠博亞短期表現或勝同行


　　事實上，受累內地、香港疫情升溫，據澳門博彩監察協調局早前公布的3月數據，澳門3月博彩毛收入錄得36.72億澳門元，按月跌52.6%，按年跌55.8%，金額是2020年9月以來最低；首季博彩收入177.74億門元，按年下跌24.8%。不過，花旗最新發表研究報告指，雖然整個濠股行業在首季出現EBITDA虧損，但銀河娛樂和新濠博亞娛樂短期內的表現可能會優於同行，EBITDA將為正數，因為他們發展「高端中場」(Premium Mass)業務的努力被證明有效。另花旗降金沙中國目標價，由26.5港元下調至26港元；美高梅中國(02282)則由6.2港元上調至6.65港元，對其他澳門博彩股目標價維持不變。

 

      摩通則於早前指，澳門3月份賭收按年下跌55%，僅錄得36.72億澳門元，反映當月每日平均賭收1.2億元，為疫情前少於15％的水平，在澳門收緊入境限制下，數據表現並不意外。目前難於預測防疫政策何時放鬆，在5月黃金周之前訪客量和賭收或保持於當前水平。目前看不到明顯的催化劑，預料濠賭股短期內可能會區間波動，但繼續看好博彩業的中期風險/回報，因為估值正常化有相當大的空間，以及相信旅遊限制應在今年下半年開始逐步放鬆，目前水平為長線投資者提供了一個積累優質資產的機會，偏好依次為銀娛/金沙、永利(01128)/美高梅、新濠國際(00200)、澳博(00880)。

 

     金沙今日升3.95%收報17.88元，銀娛升1.8%報45.3元，永利升4.59%報5.24元，美高梅升6.28%報4.57元，新濠國際升6.65%報6.58元，澳博升5.52%報3.44元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

其他濠賭股相關新聞：
【新冠肺炎】賀一誠：疫下博企堅持「不裁員」基本原則值得肯定
【新冠肺炎】賀一誠：疫情反覆，對「五．一」旅客量不樂觀
《外資精點》花旗：銀娛、新濠博亞娛樂短期表現或優於同行

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

60.650

異動股

09626

嗶哩嗶哩－ＳＷ

210.800

異動股

02020

安踏體育

91.100

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,413.94
    +105.86 (+0.309%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,439.20
    +26.67 (+0.604%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,567.84
    +155.88 (+1.162%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.016
變動率︰+1.970%
較港股︰+1.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌53.082
變動率︰-2.166%
較港股︰-0.50%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌336.717
變動率︰-2.341%
較港股︰-1.95%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.047
變動率︰-2.994%
較港股︰-2.34%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.650
變動率︰+4.730%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.920
變動率︰+3.965%
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升3.930
變動率︰+2.880%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.270
變動率︰+2.830%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升41.290
變動率︰+4.532%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升149.845
變動率︰+3.121%
CRM
Salesforce
按盤價(USD)︰升200.620
變動率︰+2.645%
ZM
Zoom Video Communications
按盤價(USD)︰升111.840
變動率︰+2.558%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/04/2022 09:46 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/04/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/04/2022 09:46 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.650
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 210.800
  • 02020 安踏體育
  • 91.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.320
  • 02331 李寧
  • 61.500
股份推介
  • 01193 華潤燃氣
  • 32.900
  • 目標︰$38.00
  • 01866 中國心連心化肥
  • 7.460
  • 目標︰$8.78
  • 01186 中國鐵建
  • 5.330
  • 目標︰$6.00
  • 01088 中國神華
  • 25.350
  • 目標︰$28.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.060
  • 目標︰$13.48
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.650
  • 01211 比亞迪股份
  • 223.600
  • 00388 香港交易所
  • 343.400
報章貼士
  • 00390 中國中鐵
  • 5.030
  • 目標︰$5.90
  • 00598 中國外運
  • 2.400
  • 目標︰$2.82
  • 01186 中國鐵建
  • 5.330
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/04/2022 17:00  《盤後部署》科技內需板塊午後回升，恒指走勢未明

12/04/2022 13:15  《異動股》京東升逾3%，德意志託管股數單日增逾六成

12/04/2022 19:33  【特首選戰】李家超:已爭取逾700張提名票，明天報名參選特首

12/04/2022 16:04  恒生薛永輝:恒指上月中旬或已見底，料下半年才見好轉

12/04/2022 18:10  【大國博弈】任志剛:美國透過貨幣武器化達到政治目的手段瘋狂

12/04/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買美團沽騰訊

12/04/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】瑞信升瑞聲及財險目標價，惟削舜宇目標至１６４元

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》國產遊戲版號重啟發放　維穩盤出擊滬指企穩三千二

新聞>財經熱話

據報上海部分區域「解封」　濠賭股借勢全線反彈

新聞>專訪

【騰訊領軍】黃耀宗：科技股仍須等待　騰訊炒區間吸引？（有片）
品味生活
生活

健康解「迷」

兒童染新冠注意！易併發多重發炎、損心臟，醫生：曾染疫持續高燒盡快求醫

娛樂情報

由大學講師跳入娛樂圈 Ben Sir自認犯賤

Member Zone

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券
DIVA CHANNEL

Beauty

「愛會讓你做瘋狂的事情！」Will Smith上台狠摑Chris Rock，信念源自《王者世家》中的自己？

寫設計．陳丞軒

當冷色不鏽鋼遇上暖色淺木，營造出簡約、平衡的「真空」精粹！當咖啡店接連著巴黎酒館又如何？

Watch & Jewelry

Watches & Wonders 2022：Chanel J12新作，將Coco Chanel俏皮融入手腕之間
健康好人生 Health Channel
眼窩深陷夾雜情緒不穩、腰痠腿軟？肝腎虧損！中醫針灸可改善？
口腔癌臨床診斷難！港大研AI平台預測癌變風險，準確度逾8成！醫護公眾免費用
為何跑馬拉松易抽筋、腳痛、肚痛？提防不適有方法！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2022 21:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事12/04/2022
《神州經脈》國產遊戲版號重啟發放　維穩盤出擊滬指企穩三千二
財經熱話12/04/2022
據報上海部分區域「解封」　濠賭股借勢全線反彈
專訪12/04/2022
【騰訊領軍】黃耀宗：科技股仍須等待　騰訊炒區間吸引？（有片）
專訪12/04/2022
【專訪】陶冬：通脹類型不同，聯儲加息難抑貨幣及人為因素（有片）
財經熱話12/04/2022
【大手減持】阿里巴巴午後倒升戰百元關 反彈目標？（有片）
FOCUS12/04/2022
【FOCUS】馬斯克落棋推特　「社媒之戰」引遐想
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金