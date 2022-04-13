【虛幣世界】加密貨幣連跌兩日後微彈，通脹數據令人憂慮

美國隔晚公布CPI創下高位，令市場憂慮聯儲加快縮表收水，以壓抑通脹，加密貨幣連跌兩日，其中比特幣失守40000美元關口，惟目前全線輕微反彈。市場分析師Damanick Dantes認為，目前比特幣市場較想像中平靜一點，但市場關注上海封城可能對整體環球市場會帶來潛在影響。



另一方面，投資者期待已久的柴犬幣終於獲Robinhood批准上市，觸發價格大幅抽升，目前升約18%，報0.00002645。不過有投資者質疑，Robinhood在目前悶市中批准柴犬幣上市作用不大，因柴犬幣熱炒風氣已過，成交量比起過往亦不算多，不明白現時上市用意何在。



據經濟通據數顯示，比特幣現報39876.36(美元．下同)，跌0.50%(24小時比較．下同)；以太幣現報3022.75元，跌0.16%；艾達幣報0.9460元，跌0.84%；瑞波幣報0.7140元，跌0.15%。(ul)



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