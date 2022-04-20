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LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫

20/04/2022

　　雖內地當局近期多次表態要加大政策力度穩增長，惟人民銀行寬鬆力度遜市場預期，繼上周降準幅度少於預期令內房股昨日(19日)捱沽後，今日(20日)亦未如市場預期降息，貸款市場報價利率(LPR)維持不變，加上在疫情影響下內地樓市難有起色，內房股延續昨日跌勢全線急跌，其中萬科(02202)更急插一成。

 

(萬科網頁截圖)

 

熊麗萍：內地幣策寬鬆趨審慎　降準及減LPR幅度有限


　　人民銀行公布，4月1年期LPR為3.7%，5年期LPR為4.6%，為連續第3個月不變，出乎市場預期。自上周五(15日)人行宣布降準，市場預計1年期及5年期LPR將分別降5基點。

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，上周降準幅度已顯示內地貨幣政策寬鬆轉趨審慎，市場也不會預期LPR會如過去般減10點子，即使會減也只會減5點子，當然從經濟角度看減多些可令市場資金更充裕，惟亦要考慮港美息差問題及港元及人民幣匯價因素，料會限制目前降準及減LPR幅度。

 

3月70城新建樓價指數按年升1.5%　創近6年半低

 

　　據《路透》根據國家統計局數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年上升1.5%，升幅是2015年11月以來最小，亦是連續第10個月升幅收窄，2月為升2%。


　　國家統計局公布，3月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有38個和45個，比上月分別減少2個和12個。一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點，二線城市按月持平，三線城市按月下降0.2%。統計局城市司首席統計師繩國慶指，商品住宅銷售價格按月下跌的城市減少，按年下跌的城市增加；各線城市商品住宅銷售價格按月趨穩，按年就下跌或升幅回落。

 

美銀：料封城持續至5月中　內房今年新屋銷售跌逾20%

 

　　美銀證券發表研究報告指，預期內地目前封城措施將持續至5月中旬，而在此情況下，估計內房今年新屋銷售量按年跌超過20%。在內地50多個主要城市中約20%的內房銷售項目受疫情復燃打擊，於上海有重大敞口的發展商包括華潤置地(01109)、遠洋集團(03377)及融創中國(01918) ，新城發展(01030)、旭輝(00884)及金茂(00817)的長三角敞口則最多，而長三角佔全國新屋銷售的37%。據該行追蹤數據顯示，內地28個城市的一手銷售由3月份按年跌50%，惡化至目前的跌63%。

 

　　美銀證券又指，短期內相信國企物管股的表現較國企發展商股更具防禦性，惟一旦疫情消退，料發展商股價表現將較好，繼續看好優質開發商如中海外(00688)、華潤置地和萬科(02202)。

 

IMF降中國今年增長預測至4.4%　料房地產投資低迷

 

　　另方面，國際貨幣基金組織(IMF)將其對中國今年的增長預測下調至4.4%，遠低於中國政府的目標(5.5%)，亦較IMF於1月時的預測調低0.4個百分點。IMF表示，中國的抗疫封控措施和俄羅斯對烏克蘭的入侵加劇了中國面臨的壓力，而新冠病毒出現更易傳播的變種，加上中國內地實施清零策略，或會導致更頻繁的封鎖措施，影響私人消費。此外，當局持續收緊對高槓桿房地產開發商信貸，預期房地產投資持續低迷。


　　瑞銀則指，考慮到經濟下行壓力，將內地全年經濟增長預測由5%下調至4.2%。受疫情影響，3月份內地經濟活動限制收緊，使整體增長勢頭走弱，4月有更多地區收緊防疫措施，工業生產、出口和房地產活動所受影響可能明顯超過3月。料當局短期內也不會調整防疫政策，惟或會出台更多基建投資、促進信貸增長和放鬆房地產政策以穩增長。

 

萬科急跌一成　潤地、碧桂園及中海外挫逾半成
 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此



 


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