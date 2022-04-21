《喜中存憂》ASM季績理想逆市造好 惟疫情影響供應鏈訂單增速放緩

全球領先的半導體設備生產商ASM太平洋(00522)公布季績，首季盈利按年升57%，新增訂單亦按季增34%，毛利率則增至40.6%，業績看來不錯，但集團指防疫措施及供應鏈限制影響交付，料次季訂單增速略為放緩，另內地季度芯片產量三年來首次出現萎縮，消費電子業需求疲軟，均為行業前景蒙上陰影，不過近日野村指其估值低殘，予目標價95元。ASM今日(21日)逆市最多升約4%至79.5元。

(ASM太平洋網頁截圖)

首季盈利按年升57%按季跌8.9% 新增訂單按季增34%

ASM太平洋公布截至今年3月底止第一季度未經審核業績，期內收入52.7億元，按年升21.5%，按季則跌15.1%，達已公布收入預測的高水平；盈利8.30億元，按年上升57.1%，按季跌8.9%。



集團季度新增訂單總額70.44億元，由於受到上年同期紀錄的高基數影響，按年跌10%，按季增長34.2%。按季增長主要受集團的先進封裝(AP)和汽車行業新增訂單的勢頭所推動，因此季度末持有大量未完成訂單總額達118.9億元，訂單對付運比率為1.34。

防疫措施及供應鏈限制影響交付 料次季訂單增速略放緩

另集團季度毛利21.4億元，按年上升24.7%，按季跌16.5%；毛利率為40.6%，按年增長107 點子，按季則下跌69點子。預期第二季度收入介乎6.7億至7.4億美元之間，按中間數計算按年及按季分別上升5.8%及4.5%。

集團表示，毛利率按年增長主要由於儘管關鍵物料成本增加(尤其是硅部件)以及全球供應鏈環境受限使物流成本上升，SEMI和SMT分部均仍實現更高的毛利率。另對持有大量未完成訂單，集團稱雖然已採取措施以加快完成，但時有出現的防疫措施，及持續的供應鏈限制均影響近期交付。

對於次季訂單展望，行政總裁黃梓達指，考慮到去年同期高基數，預計會較首季增速略為緩和，但SMT解決方案發展正在經歷高周期，料發展勢頭仍繼續強勁，惟前提是巨集觀經濟沒進一步惡化，例如新冠疫情局勢以及地緣政治緊張情況。他又認為，內地強硬防疫措施，以及地緣政治緊張局勢，短期影響市場情緒，但長遠半導體的前景仍然非常完好，目前也未見客戶取消訂單。

野村：次季訂單量或下降 惟估值低殘予目標價95元

野村近日發表研究報告指，由於宏觀經濟相關風險和供需不確定性，ASM太平洋今年第二季前景或較預期為弱，預計業務前景將受到零部件供應中斷的影響，導致客戶交付時間延長，以及中國智能手機需求下降，導致CIS業務疲軟，預期訂單量可能會持平或下降，中國OST企業資本支出的執行情況亦值得關注。

野村下調ASM太平洋2022年至23年的每股盈利預測6至15%，但認為其估值已接近歷史低點，且先進封裝需求強勁，維持目標價95元及「買入」評級。





內地季度芯片產量下滑4.2% 三年來首次出現萎縮

另方面，ASM太平洋內地業務佔比大，惟內地最新公布的季度芯片產量自2019年初以來首次出現萎縮，消費電子產品需求疲軟，上海等地的防疫封鎖導致芯片產量中斷。國家統計局公布的數據顯示，今年前三個月集成電路產量下降4.2%，芯片製造企業公布的3月降幅更大。

作為內地關鍵的芯片製造中心，上海因為防疫清零政策已經被封控了一個月。中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)等內地最大芯片製造商因為當地的運輸封鎖而無法獲得部分零組件。單計3月份芯片產量就下降了5.1%。

台積電：消費電子業需求疲軟 對內地芯片商不是好兆頭



內地汽車和硬體企業多位高管上周對供應鏈問題表示擔憂。隨著本地新冠病例增加，更多地區宣布了更嚴格的防控措施，其中包括昆山和鄭州的科技製造中心。鄭州是全球最大的iPhone組裝廠所在地。



華為常務董事余承東上周在其個人微信朋友圈表示，如果上海不能復工復產，5月之後所有科技或工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其汽車產業。台積電董事長劉德音表示，消費電子業的需求疲軟對一些內地芯片企業不是好兆頭，對智慧手機、個人電腦、電視機的需求受到防疫措施的打壓。

ASM太平洋半日升1.96%收報77.9元，成交4889萬元。其他半導體股則普遍下跌，中芯國際跌1.36%報16.02元，華虹半導體跌0.68%報29.1元，晶門半導體(02878)跌3.51%報0.55元，宏光半導體(06908)跌2.28%報4.29元，上海復旦(01385)跌1.36%報25.3元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉



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