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【虛幣世界】比特幣42000美元遇阻力，美債美股一同下跌

22/04/2022

　　比特幣觸碰到42000美元關口後再度回吐，隔晚美股下挫，而美債價格下跌導致美債息率抽升。市場關注美國通脹問題，聯儲主席鮑威爾曾暗示5月將加息半厘，外媒報道指鮑威爾稱讚已故的前主席沃爾克於1980年代戰勝通脹，市場解讀為聯儲將大幅加息，觸法投資者情緒緊張。

 

　　加密貨幣普遍先跌後回穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報40598.05(美元．下同)，升0.29%(24小時比較．下同)；以太幣現報2996.42元，升0.43%；艾達幣報0.9160元，升0.66%；瑞波幣報0.7341元，升0.18%。

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又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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