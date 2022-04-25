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【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫

25/04/2022

　　美聯儲快速加息幾乎板上釘釘，外界普遍預測本次加息周期會是近30年來最激進的一次，今年加息幅度可能要超過200基點，加上計劃中的縮表，美國會否因此導致經濟衰退？日圓匯價愈貶愈急，一向淡定的日本央行也似乎坐不住了，國際環境到底是怎樣帶動日圓快速貶值？上海仍在執行嚴格的封控措施，但人民銀行的寬鬆政策卻沒有市場想象的大，全面降準僅25基點且沒有政策降息，新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。
　　

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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