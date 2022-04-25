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《午市前瞻》專家料恒指短線穿一穿兩萬 五一前後或有撐市措施

25/04/2022

　　恒生指數半日收報20103，跌534點或2.59%，主板成交645.22億元。恒生中國企業指數報6781，跌190點或2.74%。恒生科技指數報3886，跌114點或2.86%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、招商銀行(03968)及美團(03690)；騰訊控股收報335.6元，跌5元或1.47%，成交34.73億元；招商銀行收報47.1元，跌4.95元或9.51%，成交28.69億元；美團收報141.7元，升0.3元或0.21%，成交23.76億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、招商銀行及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－SW(09988)；阿里巴巴－SW收報83.55元，跌3.1元或3.58%，成交10.61億元。

 

　　人行全面降準25點子今日生效，本次降準後，金融機構加權平均存準率為8.1%，釋出長期資金5300億(人民幣．下同)。


　　人民銀行連續第10日進行百億元規模逆回購操作，今日進行100億元7天期逆回購操作，中標利率持平2.1%，完全對沖到期量，公開市場單日資金零回籠、零投放。公開市場本周有500億元逆回購到期。因「五一」假期調休，人行昨日(24日)開展100億元7天期逆回購操作，未到期餘額增至600億元。

 

黃偉康：港股市場較關注內地經濟狀況


　　美國上周五因為聯儲局主席鮑威爾暗示或須加大加息幅度，遂令市場預期加息幅度達到0.75厘，引發道指大瀉近千點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，首先不能將港股今日跌勢與美股掛鈎，美股跌勢乃由於升浪已持續多時，但基本因素未變下，鮑威爾言論成為導火線引發調整亦屬合理。然而，港股已調整多時，他分析目前本地市場較關注內地經濟狀況，憂慮內地企業經營狀況，會否因嚴謹的抗疫措施導致經濟下滑，同時人行出手亦遜於預期，造成近期市況受壓。


中央或五一前後救市


　　所幸，黃偉康指近期中央有意識到抗疫措施對經濟的影響，除了在《人民日報》發文籲關注抗疫同時維護經濟，以及要求基金提高持倉比例等，都顯示中央有意出手穩定股市。但他同時指出，恒指今日跌穿20100重要支持位後，短線個別資金要離場及部分孖展要處理，變相未來一兩日市況會較弱，更有機會穿一穿20000點。他預期「五一」假期前後，中央或會有穩定經濟措施出台，料港股5月走勢將會轉穩。

 

(資料圖片)

 

上海擬對封管控區進行核酸篩查

 

　 　另外，據《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕指出，上海市衛健委副書記趙丹丹今日在上海疫情防控新聞發布會上表示，明日(26日)，上海將對所有的封控、管控和防範區域內人員進行全員的核酸篩查。


　　數據顯示，截至4月25日9時，上海本次疫情已累計排查到在滬密切接觸者46.73萬人，均已落實管控，其中38.56萬人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。


　　昨日，上海本土確診病例出院2449例，無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察1.95萬例，他們將返回居住地接受健康監測。

 

發改委：積極應對內外環境變化衝擊

 

　 　國家發改委亦於今日(25日)發表名為《積極擴大有效投資　 促進經濟平穩健康發展》的文章。當中表示，積極擴大有效投資，是當前宏觀政策發力重點，既有利於擴大當前需求、應對經濟下行壓力，又有利於優化供給結構、推動高質量發展。


　 　 發改委指出，下一步將積極應對國內外環境變化帶來的衝擊影響，會同有關方面進一步加大穩投資工作力度，充分發揮政府投資引導帶動作用，更好調動社會投資積極性，積極擴大有效投資，促進投資平穩增長，為國民經濟平穩健康發展作積極貢獻。

 

恒指延續低開低走，最低跌至20005點，考慮兩萬關。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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