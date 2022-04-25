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比亞迪擬回購A股　惟不敵大跌市股價插半成

25/04/2022

      比亞迪(01211)(深：002594)公布擬斥最多18.5億(人民幣．下同)回購A股股份，在今日(25日)大跌市中一度只跌約1.6%，惟隨著大市愈跌愈急，縱使內地首季新能源車產銷數據理想，比亞迪早前發盈喜亦獲大行唱好，但最終仍隨其他車股急跌，收市跌約半成。

 

 (比亞迪網頁截圖)

 

擬斥最多18.5億人幣回購　免費送員工提高凝聚力


　　比亞迪公布，擬回購18億至18.5億元的A股股份，回購價格每股不超過300元，回購期限為自股東大會審議通過回購方案之日起不超過12個月。以回購金額上限測算，預計回購股份數量不低於616.67萬股，約佔總股本的0.212%；按下限測算，預計回購股份不少於600萬股，約佔總股本0.206%。以上限計，回購資金約佔去年底總資產的0.625%、約佔淨資產的1.946%，擁有足夠自有資金支付，回購的A股將全部用於員工持股計劃。

 
　　比亞迪同時公布《2022年員工持股計劃(草案)》，將通過非交易過戶等法律法規允許的方式，免費向員工持股計劃轉讓回購所得的公司股票，參與計劃總人數將不超過1.2萬人。有分析指，比亞迪此次推出「0元購」式員工持股在汽車行業並不常見。集團則表示，計劃是為促進公司長遠發展、維護股東權益，充分調動持有人的積極性和創造性，提高員工凝聚力和公司競爭力。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

大摩：市場欣賞公司營運韌性　 瑞信：受惠車價上漲目標價350元

 

　　另方面，比亞迪早前發盈喜，預期今年首季純利介乎6.5億至9.5億元，同比上升1.74至3倍。摩根士丹利發表研究報告指，公司指增長來自首季電動車銷量創紀錄所帶來的利潤，規模效益有助緩解成本上升，電動車業務為其亮點，而鑑於比亞迪部分生產工廠停工及電池或材料成本上漲等，投資者對首季預期顯著降低，市場可能仍欣賞公司的營運韌性，予目標價256港元及「與大市同步」評級。

 

      瑞信則稱，比亞迪首季業績基本符合預期，預計公司盈利能力將持續改善，主要得益於價格上漲，而產品結構改善，高價格和高利潤的「漢」車型將佔更高的銷量比例，維持「跑贏大市」評級，予目標價350港元。另安信國際指，比亞迪首季新能源汽車銷量創歷史新高，一定程度上對沖了上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力，看好公司在新能源汽車領域全力以赴，維持「買入」評級，目標價340港元。交銀國際指其首季銷量增長強勁，預計全年這一勢頭將繼續，銷量增長將快於同業，目標價從277.19港元上調37.85%至382.11港元，維持「買入」評級。

 

中國信通院：首季新能源車產銷同比增1.4倍　市場滲透率19.3%

 

      此外，中國信通院公布，2022年一季度，中國新能源汽車產銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍，總體保持良好發展勢頭，市場滲透率達到19.3%，其中3月份滲透率達到21.7%，較上月提高2.5個百分點，創歷史新高，對汽車行業的引領作用凸顯。


　　不過，中國信通院表示，近期國內多地出現大規模疫情，已導致部分新能源汽車工廠停產，疊加原材料價格繼續上漲導致整車價格上調，新能源汽車市場供需兩端面臨較大壓力。

 

溫傑：回購A股對H股幫助不大　跌至200元以下才考慮

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪回購A股對A股較利好，始終短期需求會增加，惟對H股幫助不大。不過，除比亞迪外，不需考慮買入其他電動車股，因賣車成績不算好，仍在虧錢；而比亞迪3月份汽車銷售成績仍標青，且將會推出新型號售價達30多萬人幣，突破以往定價範圍。他料比亞迪今年賣車或達150萬架，仍為行業首選。

 

     不過，溫傑指，比較令人擔心的是3、4月的封城行動對比亞迪短線銷售或會帶來影響，另成本價格方面尤其碳酸鋰價格對其影響較大，其刀片電池就主要用碳酸鋰，而鋰價由去年1月65000元飆升至現時492000元一噸，故股價跌至200元以下才可考慮，而歷史市盈率高達175倍，以現時市況也實在太貴。如接著沒有再封城，且達全年售150萬架以上目標，股價下半年料可見240至270元。

 

　　比亞迪收市跌5.27%收報219.4港元，成交13.63億港元。理想汽車(02015)跌8.4%報83.4港元，小鵬汽車(09868)跌7.25%報88.9港元，蔚來(09866)跌5.83%報130.9港元，吉利(00175)跌6.9%報10.8港元，廣汽(02238)跌4.77%報6.19港元，長汽(02333)跌8.94%報10.18港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 




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