【綠色債券】綠債開始認購 專家倡抽五至十手 首日料賺數百元

由政府發行的綠色零售債券將於周二（26日）早上9時起接受香港居民認購。星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳接受《經濟通通訊社》訪問時表示，部分投資者會因為最近股票市場的波動而調整投資組合，或會增加穩健的定息投資比例。根據以往零售債券認購數據及現時投資環境，估計今次零售綠債會超額認購3-4倍，認購反應可能會較以往的通脹掛勾零售政府債券（iBond）更熱烈一點。

星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳（星展提供）



料每份申請最多獲分三手 建議抽五至十手



是次綠債將與iBond相若，將採用循環派發以分配債券。謝佩芳指出，由於估計今次綠債發行規模與去年的iBond相若，故預料每份申請會最多獲分三手，建議投資者抽五至十手已足夠。考慮到年初至今香港政府港元債券孳息率顯著上升，以今次綠債的最低息率2.5%計算，預料首日掛牌未必會如過往零售債券般有太明顯升幅。



她強調，投資債券的其中一個主要目的是獲取比存款利息高及長線穩定的現金流，綠債未來三年的派息除了有保底的2.5%外，還會與本港的通脹率掛鈎，以較高者為準，故此若投資者預期本港通脹會有上升趨勢，可以繼續持有，不需急於沽售。



信誠證券：對首日掛牌收市價不宜太樂觀



信誠證券聯席董事張智威接受《經濟通通訊社》訪問時表示，對新發行的零售綠色債券首日掛牌收市價格較悲觀，認為會低於2020年的iBond首日收市價102.75元，甚至達101元或更低，主要由於美國十年期國債收益率不斷創新高，接近3厘水平，債券價格會有所下跌，建議投資者不宜太過樂觀。



料認購人數較去年iBond減少 最樂觀每人可中籤10手

信誠證券聯席董事張智威（資料圖片）



他預計，今次綠債的申請人數應略低於去年iBond水平，大約為70多萬宗，預計每人的中籤手數會增加，有可能每人可成功申請到3-4手甚至更多，最樂觀預計每人可中籤10手。至於綠債會否出現超額認購，他認為現階段較難估計，或最後只達足額認購。



或只可獲利數百元 應善用100%以及免息孖展優惠



認購策略方面，他指出，綠色債券採用循環分配機制，建議大家不用以大額本金認購，應善用坊間的100%以及免息孖展優惠，最好亦以全家總動員申請，雖然預期債券價格不會太高，或只可獲利數百元，不過由於可以接近零成本及零風險認購，都值得認購。



他續指，如果投資者的風險承受能力較低，與其放在銀行收息，不妨購買綠色債券；但如果風險承受能力較高，股票市場的回報較會更好，例如中國移動(00941)(滬:600941)現時息率處於7厘以上。

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