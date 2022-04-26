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【虛幣世界】科技股造好美股反彈，加密貨幣一同上揚

26/04/2022

　　隨著美國科技股板塊造好，帶動隔晚美股三大指數高收，加密貨幣一同上揚，其中比特幣重返40000美元水平，以太幣亦回升至3000美元。市場繼續關注上海封城情況，雖然中國早已脫離加密貨幣行列，但A股市場情緒受影響，令環球股市受挫，目前北京開始出現嚴控情況，投資者憂慮股市及幣市繼續受影響。

 

 


　　Nansen 研究分析師 Daniel Khoo 表示，近期投資市場波動是由通脹、烏克蘭危機以及緊縮貨幣政策等因素推動，這不僅影響了股票市場，還影響了加密市場，隨著人們對波動性資產進行避險，短期負面情緒可能會推動價格下跌。他認為，鑑於不確定性和短期看跌前景，許多投資者也轉向穩定幣，因為市場變得太熱。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報40599.99(美元．下同)，升0.43%(24小時比較．下同)；以太幣現報3021.25元，升0.49%；艾達幣報0.8982元，升0.08%；瑞波幣報0.6950元，升0.01%。

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