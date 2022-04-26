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【未跌完？】一個原因令黃金股季績理想仍要跌　專家籲不宜沾手！

26/04/2022

　　國際金價回落，紐約期金隔晚收市跌穿每盎司1900美元，為2月底以來第一次，對本港上市的黃金相關股的影響立竿見影。即使最新公布亮麗業績的招金，今早（26日）亦不能倖免，一度跌逾7%，連同其餘兩隻市值最大的黃金股紫金礦業(02899)及山東黃金(01787)均自高位回落逾兩成。專家認為，金股弱勢已成，未屆買入時機。

 

金礦股績佳為預期之中

　　招金礦業昨日（25日）收市後公布業績，在去年的低基數效應以及金價上漲下，首季純利按年激增2.7倍至8428萬元人民幣。事實上，招金在2021年年報上已表示，公司埠內企業於第三季底全面恢復證載產能，生產形勢穩步向好發展。不過，收入升幅不及純利升幅，僅增長23.4%，營業成本亦增23.2%。

　
　　相對於首季業績，市場更著眼於金價的前景。地緣政治衝突，加上通脹高企，傳統避險的資產-黃金大行其道，紐約期金於3月一度升至2082美元，創逾一年新高。隨著美國加息步伐與力度日漸明朗化，美元匯價持續走強，金價自然受壓。紐約期金隔晚跌穿每盎司1900美元關口，收報1896美元，為2月25日以來最低。

　
　　招金績後一度插逾7%，低見6.98元。自上周高位9.27元計，回落幅度近25%。紫金礦業及山東黃金早前已公布首季業績，表現同獲金價帶動。惟以各自今日的日中低位計，兩股同較前高位腰斬逾20%。

 

紐約期金隔晚跌穿每盎司1900美元關口，收報1896美元，為2月25日以來最低。（《開市Good Morning》截圖）


金價未跌完？黃金股買唔過？

　　輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，金價尚未跌完，1900美元或由支持位變成阻力位，將削弱金礦股的盈利能力。目前三隻金礦股技術走勢不理想，RSI均跌穿50。當中山東黃金表現最差，半日跌穿100天線及250天線，不建議未持貨者買入。


　　黃瑋傑強調，RSI跌穿50且持續下移的股份不會考慮買入。三股當中，相對看好紫金礦業，主要因為其黃金的收入佔比最少。紫金早前公布首季業績後，亦獲大行看好。摩通預計紫金受內地疫情衝擊的程度較其他資源股少，主要因為公司大部分銅礦、金礦都在中國以外地區。另外，由於紫金除了出產金礦外，亦是內地最大的礦產銅和鋅生產企業。建銀則認為，紫金能受惠銅價向上，可以支持公司盈利持續增長。


撰文：經濟通記者葉嘉兒

 

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