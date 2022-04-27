【虛幣世界】俄烏局勢嚇怕美股，加密貨幣應聲下挫

隨著俄烏局勢升溫，有報道指俄羅斯中止向波蘭輸出天然氣，道指隨即大跌逾800點，原本加密貨幣的良好升勢再受考驗，比特幣再次失守40000美元關口，以太幣亦曾跌穿2800美元，其他主要山寨幣都處於虧損狀態，Terra的 LUNA代幣和ADA最近都下跌了7%以上，而迷因幣DOGE下跌超過 9%。



Oanda Americas高級市場分析師Edward Moya表示，隨著風險厭惡情緒回到華爾街，比特幣逆轉走低，科技股領跌，以太幣也轉為負面，並將繼續關注華爾街發生的事情。



據經濟通據數顯示，比特幣現報38204(美元．下同)，升0.24%(24小時比較．下同)；以太幣現報2817.34元，升0.27%；艾達幣報0.8271元，升0.16%；瑞波幣報0.6444元，升0.37%。



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