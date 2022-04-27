恒生孤寒季息27年來最少 股價續受壓 摩通籲趁低吸

恒生銀行(00011)昨日(26日)公布派季度息僅0.7元，按年大減36%，創27年最少，股價繼昨日跌近半成後，今早(27日)沽壓未除，最低見過138.2元再挫4.69%，錄四連跌，惟摩通仍力撐，指可趁其短期股價疲軟買入，押注其下半年和明年經營前景改善。另其母公司匯控(00005)昨日公布季績，除盈利倒退外，又宣布今年不會恢復派季息，且或不會進一步回購股份，股價同樣未止跌最多跌逾4%。

(資料圖片)



經濟前景不確定審慎派息 每股派0.7元按年減36%

恒生銀行公布，派發2022年度第一次中期股息每股0.7元，較去年同期派發的1.1元按年減少36.4%，派息水平為1995年以來最少。股份將於5月11日除淨，股息派發日為6月7日。



就減少派息，恒生指，是經考慮現時普遍不利市場的因素及其對財富管理業務的影響、以宏觀經濟為基準的預期信貸損失之變動，及在內地房地產市場不確定和本地物業市場軟化下的資產估值，亦會繼續密切觀察市場發展，並會在派發股息時維持審慎的態度。另由於冠狀病毒病持續影響主要市場，經濟前景的不確定性及挑戰仍然存在。美國貨幣政策正常化步伐比預期快，加上地緣政治緊張，進一步抑制了香港在今年第一季的經濟復甦。

去年盈利倒退遜預期 派息現比疫情前減半

恒生銀行多年來一直維持約七成的分派比率，疫前本地經濟穩定增長，集團便按比例派息。惟面對疫情、俄烏戰爭等接二連三衝擊，恒生的核心盈利能力難免受壓，今年2月公布去年全年業績，純利就按年跌16.3%，遜市場預期。另過去三年各大央行為應對疫情減息，在2019至21年度，恒生的淨利息收益率便由2.2%收窄至1.49%，跌幅逾三成。

其實，自疫情以來集團已大幅減派息，2020年度全年分派大減逾三成，而2021年度再減派7%。本年度首次中期息再減派逾三成後，每股中期息已減至疫前2019年度同期的50%，收息吸引力毫無疑問已大大下降。



摩通：不代表股息政策顯著變化 股價疲軟可買入



摩通發表研究報告指，恒生派息少過市場預期，預計短期內股價疲軟，但並不代表其股息政策發生顯著變化，當恒生經營業績在未來幾個季度恢復增長勢頭，並且盈利在2022財年恢復正增長，今年中期和末期息有可能上升。而短期股價疲軟是對恒生未來12至18個月的投資良機，因撥備前經營盈利增長及信貸成本展望改善，建議投資者買入，以投資於今年下半年和明年經營前景，並維持「增持」評級，目標價168元。

高盛則稱，恒生首季度每股派息0.7元，低於該行原先預測上半年2.2元，現已將上半年每股派息預測下調至1.8元，意味第二季每股派息為1.1元。另下調恒生上半年盈利預測，以反映較低的非利息收入以及較高的撥備，下調每股盈測7%至同比持平，維持「中性」評級，目標價由167元降至166元。

富瑞：首選中銀香港 盈利更有質素派息透明度高



另富瑞認為，近期市場調整提供買入本港銀行股的機會，隨著首季業績公布，相信港銀未來的盈利恢復前景會更為清晰。由於息率上升，維持港銀今年盈利增長有雙位數的預測。行業中首選中銀香港(02388)，評級「買入」，目標價36元，其估值更具防守性，相當於市帳率1倍，且盈利更有質素及派息透明度更高。

熊麗萍：急於首季減派息 表明上半年業績差

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，恒生減派息正反映公司對次季或下半年業績有保留，否則不會於首季已減派息，不等過了上半年才審視。首季派息已減了三成，發出的訊號不止收少了三成股息，而是表明上半年業績一定差，下半年亦要看整個大環境形勢，總之對其上半年業績不要有期望，股價現時調整或正反映對次季業績預期。



恒生半日再跌3.45%收報140元，連跌4日，累跌9.09%，成交4.35億元。匯控亦再跌3.23%報47.9元，同錄四連跌，累跌12.91%；中銀香港則跌0.7%報28.45元，渣打(02888)則跌2.45%報47.85元。







(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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