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【虛幣世界】美科技股反彈，加密貨幣走勢回穩

28/04/2022

　　隔晚美股高走後升幅收窄，科技股普遍造，帶動加密貨幣回穩，但由於聯儲局鷹派言論，市場預計主流加密貨幣短期內未必有大幅度攀升，加上俄烏局勢仍然未停，投資者態度較為審慎。不過，CoinFund 總裁克里斯．帕金斯(Chris Perkins)認為，看到加密市場在科技行業中有正面回應，另外一些傳統基金經理在脫離行業後並試圖加入加密貨幣領域。

 


　　此外，印度自新法規推出後，印度加密貨幣交易所的交易量下降六成，例如WazirX和 CoinDCX兩家位於孟買的交易所，在過去24小時內的交易量剛剛超過2700萬美元，此前WazirX日均交易量超過9000萬美元。早前印度於4月1日推出新法規，對加密交易徵收三成利潤稅收。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報39325.98(美元．下同)，升0.23%(24小時比較．下同)；以太幣現報2897.88元，升0.31%；艾達幣報0.8412元，升0.13%；瑞波幣報0.6526元，升0.06%。

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