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渣打季績勝預期　股價飆逾一成創近兩月高

28/04/2022

　　渣打(02888)今日(28日)中午公布今年首季業績，除稅前基本溢利按年增4%至15億(美元．下同)勝預期，除稅前法定溢利按年增6%至14.92億元，遠高於市場預期降至10億元，另淨息差升7基點至1.29%，普通股權一級資本比率13.9%，處於13%至14%目標範圍的高位，集團沒因俄烏戰事額外作撥備，並料今年收入增長輕微超過早前所訂5至7%指引範圍。渣打績後股價抽升最多12.3%，高見53.8港元創近兩個月高，收市仍升逾一成。

 

(Shutterstock圖片)

 

基本稅前溢利升4%　淨息差升7基點至1.29%

 

　　渣打截至今年3月底止，首季除稅前基本溢利15億，按年增4%；按固定匯率基準計算則增加5%。除稅前法定溢利為14.92億元，按年增6%；按固定匯率基準計算則增加7%。至於未計減值及稅項前的基本經營溢利就增14%至16.38億元；按固定匯率基準計算則增加16%。母公司股東應佔溢利11.76億元，同比增長7.69%，每股普通股基本盈利34.6美仙。

 

　　期內基本經營收入按年增9%至42.74億元，按固定匯率基準計算則增11%。經營支出26.36億元，按年增6%，按固定匯率基準計算則增8%。淨利息收入17.9億元，按年增8%，按固定匯率基準計算則增加10%；淨息差為1.29%，按年升7基點，按季就升10基點，乃由於結構性對沖計劃和利率上升所致。

 

信貸減值增至2億美元　普通股權一級資本比率13.9%


　　信貸減值2億元，較去年同期的2000萬元增長9倍，當中包括1.6億元與中國商業房地產相關的風險敞口，及1.07億元因斯里蘭卡主權評級下調至第3階段。額外撥加總額按季減少1.04億元至2.39億元。


　　有形股東權益回報為11.1%，按年上升30個基點；普通股權一級資本比率(CET1)為13.9%，按年跌20基點，但處於13%至14%目標範圍的高位；風險加權資產自去年底以來減少100億元至2610億元。

 

渣打：料今年收入增長輕微超過早前所訂5至7%指引範圍

 

　　渣打財務總監賀方德(Andy Halford)表示，今年開局表現強勁，近期的地緣政治事件令利率前景變得更加明確，但未來的經濟復甦步伐則變得更難預測。預期集團今年收入增長將輕微超過早前所訂的5至7%指引範圍。經營支出將略高於早前所估算的107億美元固定匯率基準指引水平，因為預期收入增加帶動與表現掛鈎薪酬支出亦增加，仍然預期可實現正收入與成本增長差。


　　他又預料，信貸減值開始回復正常至中長期貸款損失率範圍為30至35個基點。集團計劃在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營，正朝著在2024年或之前甚至更早實現10%有形股東權益回報的目標前進。

 

商品價格急升對業務有利　沒因俄烏戰事額外作撥備


      賀方德表示，集團首季金融市場業務收入增加32%，巨集觀交易季內表現歷來最佳，商品收入尤其受惠於能源價格的波動增加逾倍。因為季內市場波動，集團所經營的市場的外匯等避險需求提升，商品價格亦急升，對集團業務有利。而集團在俄羅斯的敞口不大，因此沒有因俄烏戰事額外作出撥備。另過去幾年因利率下降，銀行的收入損失大約20億元，但隨著利率回升，相信相關收入將在未來幾年回歸。集團現仍致力將資本回饋股東，約80%通過現有股份回購計劃進行。

 

      他又指，中國目前經濟前景仍存在一定動盪，但集團在內地大部分業務均屬跨境活動相關，而中國進出口活動依然活躍，認為疫情主要影響消費方面的業務，並沒有削弱集團3年內在中國增加一倍回報的信心。

 

      渣打收市升10.44%報52.9港元，成交2.18億港元。其他銀行股亦普遍上升，匯控(00005)升1.56%報48.85港元，中銀香港(02388)升1.58%報28.95港元，恒生(00011)升0.29%報140.5港元，東亞(00023)升2.64%報11.68港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此


 

 

 

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