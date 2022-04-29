  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返42000

29/04/2022

　　隨著美股逐步回穩，加密貨幣走勢開始上揚，主流加密貨幣成交增加，目前比特幣仍受制於40000美元，市場預計本周末或周日有機會炒高至42000美元水平，基金BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale認為，40000 美元的比特幣是一個重要關口，另外20億美元的比特幣期權將到期，他預計期權到期後或波動，但好友仍劍指42000 美元。

 


　　另外，香港金管局發布一份關於中央銀行數字貨幣（CBDC）的方向政策文件，文件指出目前有關於電子貨幣的需求存在不確定性；金管局的分析顯示，銀行的息差和盈利能力可能會受到擠壓，因為隨著消費者將銀行存款換成存儲存款的rCBDC，存款將會下降，而央行可能會增加消費者的成本。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報39750(美元．下同)，升0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報2932.98元，跌0.13%；艾達幣報0.8420元，跌0.14%；瑞波幣報0.6429元，升0.02%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.800

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

224.200

異動股

01772

贛鋒鋰業

91.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.600
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 223.600
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 91.800
  • 02331 李寧
  • 59.950
  • 03968 招商銀行
  • 46.150
股份推介
  • 00151 中國旺旺
  • 7.010
  • 目標︰$8.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.950
  • 目標︰$8.60
  • 00830 中國建築興業
  • 2.390
  • 目標︰$2.70
  • 02196 復星醫藥
  • 32.700
  • 目標︰$37.28
  • 01800 中國交通建設
  • 4.490
  • 目標︰$4.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.600
  • 00388 香港交易所
  • 327.200
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.280
  • 00941 中國移動
  • 51.750
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 42.000
  • 目標︰$47.00
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 208.400
  • 目標︰$230.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.000
  • 目標︰$4.80
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2022 11:05  【特首選舉】李家超政綱四綱領，強化政府治理、加快房屋供應

29/04/2022 09:48  《本港樓市》運房局:一手私宅潛在供應9.9萬伙創新高

29/04/2022 09:30  【外圍經濟】蘋果上季財報超預期，淨收入按年增8.59%

29/04/2022 09:19  【聚焦人幣】人幣中間價貶549點八連挫，報6.6177年半低

29/04/2022 08:23  【Ａ股維穩】內地股票交易過戶費今起總體下調50%，降投資成本

28/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

29/04/2022 08:46  【大行炒Ｄ乜】瑞信續看淡渣打，再有券商降港交所目標價

專題透視

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行評渣打　富瑞仍然牛　瑞信續睇淡

新聞>開市Good Morning

潘鐵珊：中海油績優惟憂油價難續處高位　三桶油首選中石化

新聞>財經熱話

【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返42000
品味生活
生活

時事要聞

駕照續牌下月試派籌 運署研電子牌照 延行車證期限

時事要聞

料涉管治房屋等 李家超今早發表政綱

中環人．溫天納

基建重招穩經濟及股市
DIVA CHANNEL

Fashion

2022 Chanel春夏手袋精選！大熱Chanel 22以外，還有超可愛香水包、水桶包！不用$2萬都可入手Boy Chanel？

識食Hea住瘦．曾欣欣

素食者、雞蛋敏感都可吃曲奇、鬆餅？3款雞蛋替代品，DIY素蛋無難度！教你用花生醬代蛋做微波爐朱古力蛋糕！

Beauty

2022春夏長、中、短髮型推薦！Hailey Bieber最愛Y2K編髮、優雅復古Retro Lob百搭又時尚！
健康好人生 Health Channel
「婚前婚後判若兩人，是他性情變了，還是打回原形？」幻想與現實的落差，本就是婚姻的定律？
運動為夏日帶來美腿！3個家居腿部訓練示範，10分鐘有效提升肌力、收緊肌肉線條！
夏天來了 | 日本節目教3個消暑降溫大法：冷氣要涼唔係純粹調校溫度，要睇XX！手提風扇加一法寶可降6°C！連口罩顏色都關事？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 11:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 11:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 11:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2022 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
大行報告29/04/2022
【大行炒D乜】大行評渣打　富瑞仍然牛　瑞信續睇淡
開市Good Morning29/04/2022
潘鐵珊：中海油績優惟憂油價難續處高位　三桶油首選中石化
財經熱話29/04/2022
【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返42000
中國故事28/04/2022
《神州經脈》全國新冠確診稍見回落　滬指連升兩日　人幣創年半低
財經熱話28/04/2022
渣打季績勝預期　股價飆逾一成創近兩月高
專訪28/04/2022
【無可匹敵】車股疫下見真章　比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金