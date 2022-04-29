《午市前瞻》李家超公布後政綱港股飆升 專家指中海油要待回落

恒生指數半日收報20686，升410點或2.02%，主板成交669.43億元。恒生中國企業指數報7097，升178點或2.58%。恒生科技指數報4305，升238點或5.86%。

(資料圖片)

行政長官選舉候選人李家超上午11時於灣仔會議展覽中心舉行政綱簡介會，其中提及加強與深圳合作發展，期間科技股急升；阿里(09988)升9.35%，報96.5元；美團(03690)升7.92%，報160.7元；騰訊(00700)升6.59%，報362.2元；阿里健康(00241)升8.44%，報4.37元。



通關概念股亦急升；金沙(01928)升4.74%，報17.68元；銀娛(00027)升2.76%，報46.5元；新秀麗(01910)升2.33%，報17.6元；普拉達(01913)升7.26%，報49.5元。



李偉傑: 須留意加息的後續影響



隔晚美股大反彈，港股未有跟隨，回落過百點。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指短期有反彈趨勢，因外圍反彈，A股又回穩，故今日跌幅亦稍為出乎意料。



短期市場關注科技股能否帶動港股回升，但相關股份仍受債息率影響，故主要利好還望A股表現。李偉傑指出，A股回穩將對港股有利，若A股維持反覆整固向上，預期間恒指將繼續在20000點水平上落，下方19500比較有支持。向上則以逐條移動平均線為目標，目前先以20天線約21200點，若科技股表現改善，將有望於「五窮月」上望50天線。



李偉傑補充，未來數個交易日內地市場休市，故將較受美國加息預期影響，美國近期經濟數據參差，大幅加息將不利股市表現，故須留意加息的後續影響。

中海油4月以來多次挑戰12元皆受阻回落。(經濟通HV2報價系統截圖)



中海油回落至10元宜買



中海油(00883)兌現承諾，公布首季業績同時公布早前提及的末期息與特別息，合共每股1.18元。李偉傑不建議現價追入博派息，因高派息早為市場預期之內，早前股價亦曾回落至10元水平，建議回落至10元才較適合買入。至於油價方面，俄烏戰事令油價居高不下，預期制裁亦未必會短期內完結，但油價升至110美元亦難以再突破，料將於98美元至110美元間徘徊，將有利油股表現。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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