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【匯市風雲】美元縱受惠息差擴大 紐加緊隨其後抗跌力強

29/04/2022

　　所謂炒開有條路，近期熱炒的仍然是聯儲局今年內將會大幅加息，在美元利率將與其他主要貨幣快速拉闊的預期下，美元匯價節節上升，美匯指數自4月12日突破100心理關口後，僅在翌日略為收低於99.88，隨後持續攀升，在5個交易日內逐一突破101、102、103關。

 

(ShutterStock圖片)

 

美首季GDP收縮無礙聯儲局加息


　　昨天美國商務部公布首季GDP預估，經年率化之後按季收縮1.4%，當中個人消費開支增加2.7%，增幅接近去年第四季的2.5%；不過，私人本地投資僅增加2.3%，較去年第四季的36.7%大幅放緩。此外，出口由升轉跌，去年第四季增長22.4%後，今年首季減少5.9%，而進口則增加17.7%，升幅與前值17.9%接近；政府開支則連續兩個季度減少。雖然首季GDP表現與市場預期增長1.1%有差距，但應無礙聯儲局逐步收緊貨幣政策的計劃，畢竟任由通脹攀升最終都會令整體經濟付出代價。


　　美元維持強勢，表現最弱的是日圓，由於日本通脹率偏低，兼且日本央行進一步加大量寬鬆措施，昨天(28日)議息後宣布無上限購買國債，以令10年期國債孳息率維持在0.25厘以下，刺激美元兌日圓昨天連破130及131關，再創逾20年新高，每百日圓兌港元一度跌破「6算」，同樣創逾20年低位。隨著美日息差進一步擴大，日圓匯價今年內傾向持續貶值。


拉加德指加息不能壓低油價


　　其他主要貨幣無一幸免。歐元兌美元在四個交易日內，由最高1.0842跌至最低1.0472，1.06的重要技術支持位話穿就穿，昨天試穿1.05後最終險守該位收市，兌港幣直逼8算(昨天最低跌至8.2157)。歐洲制裁俄羅斯，將會停止進口俄國石油，由此可能導致能源短缺，加上歐元匯價走弱，令通脹加劇的風險上升。不過，歐洲央行行長拉加德早前表明，現時歐洲央行加息不可能令油價下跌(從而令通脹回落)，反映歐洲央行無意在短期內收緊貨幣政策。


　　然而，聯儲局傾向在今年每次議息會議都會加息，市場預期6月份將會加息0.75厘，而7月則加息半厘，即使有歐洲央行官員認為歐洲央行應在7月份加息，屆時聯邦基金利率或已升至2.25厘，以目前歐元區商業銀行存款利率為負0.5厘計，即使歐洲央行大幅加息半厘至零水平，仍與美國有負2.25厘息差，歐元難藉此大升，若不加息，歐元亦會因為息差進一步擴大而受壓，歐元兌美元下試一算(兌7.85港元)似難避免。


鎊匯1.20料為強力支持位


　　另外，英倫銀行雖然已將指標利率上調至0.75厘，且估計在5月5日再加息0.25厘，但屆時與聯邦基利率比較亦無優勢。國基會早前警告，目前英國通脹高企之際，卻面對像美國般的勞動力緊絀情況及歐洲能源危機，而且英國4月份消費者信心跌至負33的2008年7月以來最低，令英鎊受壓，英倫銀行的貨幣政策能否繼續追貼聯儲局的步伐成疑。英國標準銀行(Standard Bank)預期英國有五成機會陷入經濟衰退。


　　英鎊兌美元由4月21日高位1.3091跌至4月28日最低1.2410(兌9.7395港元)，即6個交易日內跌逾680點子，貶值速度是2020年3月上旬以來最快。不過，自2016年英國公投脫歐後，英鎊兌美元至今絕大多數時間都可維持在1.20（約9.40)以上，估計英鎊可在該位找到強力支持。

 

(資料圖片)

 

商品貨幣三央行步調不一


　　至於三大商品貨幣國，部分經濟師預期澳洲儲備銀行將於5月3日的議息會議宣布加息0.15厘，將指標利率調高至0.25厘，新西蘭儲備銀行亦料在5月份加息0.25厘，並於今年內每次議息會議皆會加息；加拿大央行則料在6月1日的議息會議再加息半厘，令指標利率升至1.5厘。故目前所見，澳洲儲備銀行的收水步伐仍然緩慢，而新西蘭則是按部就班，加拿大央行則以跳躍式進行。

 

　　三者之中，通脹率最高的是新西蘭的6.9%，其次是加拿大的6.7%，之後才是澳洲的5.1%，這亦與三家央行的貨幣政策取態相配。三者之中以新西蘭及加拿大加息步伐應較貼近聯儲局，紐元及加元兌美元應可看高一線，紐元兌美元可以0.6200(約兌4.85港元)為強力支持，美元兌加元則仍以1.30（兌港元約為6算)為重要阻力，到價不妨部署。


撰文: 經濟通資深市場分析師　鄭廣復

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