【月結－加息風暴】科技股爆升但專家看法各異，銀行股可考慮吸納

因應美國通脹持續升溫，加上聯儲局主席鮑威爾發表轉趨「鷹派」的言論，市場預期美國未來加息將會更加進取，甚至有預期會一次過加0.75厘息。有專家認為，即使美國進入加息周期，銀行股仍有待中國及歐美經濟回復才有真正效應，惟部分銀行股估值較平，投資者可於現階段部署。另有專家認為，本地銀行股可藉疫後經濟復甦反彈，部分股息亦吸引，較適合較謹慎的投資者。

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曾永堅:本地銀行股首選中銀



椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，即使美國進入加息周期，但相關因素已在銀行股價格身上反映不少，更重要的是市場對美國經濟步入衰退的憂慮似乎有增無減，俄烏局勢亦推高能源價格，重創歐洲經濟，相信會打擊國際銀行股的走勢，特別是匯控(00005)及渣打(02888)。



他認為，投資者可以留意本地銀行股，中銀(02388)是其首選。他解釋，中銀一方面可受惠於美國長期國債孳息率的上升，另一方面可憧憬疫後經濟復甦，從而加強在樓市貸款的信心，而預期股息率有約4.6厘，對較謹慎的投資者來說都較吸引，可於28元買入，上望目標34元。



林嘉麒：匯控及渣打能先行部署



加息預期通常有利銀行股，但今次似乎未有帶動銀行股股價。林嘉麒指加息仍然有利國際銀行股，但前題是中國及歐洲的經濟狀況都要有所恢復，有人開始願意投資做生意才有用。而目前全球經濟狀況仍未算理想，故短期加息消息對國際銀行股刺激有限。但林嘉麒提到，現時匯控(00005)及渣打(02888)估值已非常便宜，即使短期未有大升機會，但現價吸納後等到疫情改善並經濟狀況轉好時就能捕捉升幅，建議匯控47元買入，上望52元；渣打51元買入，上望61元。



曾永堅:家電股受惠下鄉政策



國務院辦公廳發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，當中表明以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁(站)等配套設施建設。



曾永堅表示，中央或會在疫情受控之外刺激內需，當中家電股會受國策帶動，本身產業鏈規模較大，是推動經濟的重要板塊，對國民生產總值(GDP)有較大影響，加上估值已跌到歷史上偏低水平，對資金有一定吸引力。當中，他較看好海爾智家(06690)及海信家電(00921)，均可受惠於家電下鄉的國策。部署方面，他建議投資者可待股價回至25元買入海爾智家，目標價30元；海信家電的買入價就留意7.4元，目標價9.8元。



林嘉麒：中央刺激經濟由基建領軍會更直接



內地疫情似緩未緩，有意見認為此時能部署內需股以捉緊經濟復甦後的利好消息，林嘉麒認為，現時上海疫情憧憬放緩，但北京才剛剛開始，故現時炒「復甦概念」仍有隱憂，若北上廣深疫情同步轉好，屆時便對內需股十分有利，同時亦有利股市氣氛。對於零售股及體品股等消費股，林嘉麒指雖然相關股份股價已跌一段時間，但體品股如李寧(02331)及安踏(02020)等估值仍未算便宜，即使疫情放緩將有利股價表現，現時也無須急於買入。相反他留意到近期資金追捧基建股以及水泥股等，他解釋若中央要刺激經濟，以基建將會較為直接，因刺激消費有更多因素要考量，包括人民購買力以及疫情，但基建運行上來便更快更直接。他建議吼購水泥股，如中建材(03323)業績造好，技術走勢亦轉強，可於10.1元買入，上望12元。另外亦建議盈利能力增強的中鐵(00390)，於5.2元買入，目標6元。



曾永堅:科網股大範圍監管料告一段落



中概股除牌陰霾尚未明朗，滴滴出行是其中一位主角。有外電引述知情人士表示，在去年6月份不顧反對推進在美國首次公開募股(IPO)後，滴滴一直在與國家互聯網信息辦公室商討罰款和其他處罰措施。國家網信辦原來的目標是在4月份公布調查結果，但中央政府官員對國家網信辦表示，對於建議的處罰措施不滿意，並要求修改。其中一人指當局認為處罰較輕。

曾永堅表示，國務院副總理劉鶴早前在國務院金融穩定發展委員專題會議上提到，續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議，相信往後不會再以「一刀切」、大範圍監管科網企業。



他估計，今次滴滴及之前的螞蟻金服遭中央調查只屬個別事件，對整體科技股影響不算太大，但科網企業仍需就中央的監管調節營運模式，市場仍需觀察及消化監管措施對科網股業績的影響，相信在5月份不會引來資金積極部署科網股。



林嘉麒：內地完善對科企監管期間不宜買入



4月期間有傳中央不滿網信辦對滴滴罰則，引起市場憂慮內地對科網監管未有放寬跡象，林嘉麒認為因為內地制定政策措施與香港不同，香港會先立法定好框架才讓經濟運行，但內地則是先讓科技企業自由運行十多年，由過去過於寬鬆，至現時逐步規範對科技行業的監管，故這仍會是一個過程。他指，各項措施仍正在完善，包括遊戲版號時停時開，反壟斷法仍在進行，未來仍會有更多出現的問題須要面臨監管，加上中概股問題未解決，也難以吸引外資投資中概股，故未來兩季科技股也難以看高一線。



曾永堅:醫藥股不宜沾手



隨住內地疫情升溫，多隻新冠概念的醫藥股炒上，當中國藥(01099)Omicron疫苗獲國家藥監局批件，成為全球最早獲批進入臨床的Omircron滅活疫苗，A股一度漲停。



然而，曾永堅對醫藥股前景不太樂觀，一方面估值較不吸引，另一方面中央可能因應國內人口老化問題，在醫療政策上加強在藥物價格及普及化的監管，對醫藥股較不利，再加上疫情轉趨穩定，並不建議投資者沾手醫藥股。



林嘉麒：復星醫藥盈利能力較其他醫藥股強



另外4月不時個別一兩隻新冠概念醫藥股炒起，林嘉麒指個別股份有消息後炒起一段時間，但之後都會回落。他認為要考慮個別藥物對於相關公司的盈利佔比是如何，是否能真正為公司帶來盈利，尤其個別未有盈利醫藥股（B仔股）更值得留意，有可能新藥研發後需要「貢獻國家」，故利潤情況有待考究。但林嘉麒提到同屬新冠概念的復星醫藥(02196)與其他股份不同，因其運行模式類似投資者角色，會買入有前景醫藥公司，在相關公司有盈利後再出售，變相盈利能力更有保證，另外復星醫藥有醫療設備業務，業務多元情況對盈利亦更有利，他建議待回落至32元水平買入，目標上望44元。







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