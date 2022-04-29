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【月結－加息風暴】聯儲局緊縮人行鬆 大市7月前仍波動

29/04/2022

　　港股4月首個交易日低開高收，翌日承接升勢，高見22523點，最終升逾400點。本來有個好開始，豈料期後俄烏戰事、聯儲局轉鷹的恐懼、美匯強勢、內地疫情反彈等多重夾擊，港股走勢反覆向下，最低見過19665點。去到月內最後一個交易日，中央政治局提到支持平台經濟，一眾科技股帶動港股重上21000點水平。


　　有專家預期，聯儲局在5月議息會議時不會一次過加息0.75厘，惟後市仍受制於美元強勢的影響，或要下試19000點水平才有支持。另有專家估計，7月前港股難言見底。

 

(資料圖片)

 


　　美國3月消費者物價指數(CPI)按年升8.5%，不但較市場預期的8.4%為高，更刷新1981年12月以來最高水平，商品價格持續高企。此外，美國長短債息一度出現倒掛，美匯指數亦曾創五年高位，而美國聯儲局主席鮑威爾發表的言論轉趨「鷹派」，市場憂慮聯儲局貨幣政策緊縮立場更進取，甚至可能一次過加0.75厘。

　　
曾永堅料美國加息0.75厘機會微

　　
　　祿盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局在新一輪議息中，取態應該不會讓市場大幅震盪，同時又想展示壓抑通脹的決心，加半厘息較符市場預期。他亦相信，聯儲局不會在美國中期大選前夕過分加息，避免引起市場太多揣測及恐慌，預料加大加息幅度至0.75厘的機會不大，但他重申，聯儲局的議息聲明若然轉鷹，資金將流入美元，屆時對港股相當不利。


　　曾永堅又相信，近期港匯指數轉弱，某程度上反映資金正在流出，香港即使未必與聯儲局同一步調加息，但都有機會加息，以免因港美息差擴大觸發更嚴重的資金外流情況。

　　
人行忍手放水或有兩個考量

　　
　　人民銀行宣布，於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25%，惟是次降準釋放的資金只有約5300億元人民幣，遜於市場預期。


　　曾永堅表示，中央可能因應中美息差問題，為免資金加速流出中國境外，降準力度有所顧忌，加上部分城市疫情尚未回穩，若然在此情況下大幅降準，經濟效益上亦會大打折扣，或須待疫情轉趨穩定後，中央才敢大刀闊斧，推動較積極的刺激經濟措施。

　　
俄烏局勢對5月市況影響重大


　　曾永堅又提到，俄烏兩國至今仍未停火，局勢仍然波動，背後更涉及中國與歐美的角力。地緣政治風險一旦擴散，將令投資者的不安情緒升溫，且可能令資金加快流入美元，對港股較為不利。不過，他預期基於能源及商品價格因此戰事而持續上升，歐美國家相信不會置之不理，俄烏局勢未必會惡化。


　　另一點曾永堅較留意的是內地疫情。他指出，目前數個大城市染疫人數增加，當地政府都宣布封城。在中央堅持「動態清零」的方針下，若然疫情不斷擴散，可能會有更多地方要封城，對整體經濟打擊較大。他續指，若然主要城市仍未解封，中國第二季的經濟增長或會放緩，對港股會構成負面影響。曾永堅預期，港股5月份將會處於19500至22200之間上落。


林嘉麒：恒指至7月才開始有望見底


　　恒指4月跌足全個月，直至期結日過後，才因中央政治局發聲支持平台經濟，刺激重磅科技股帶動恒指急升收復失地。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，5月恒指仍不容樂觀，因美國維持加息收水，美元銳不可當，將對港股較為不利。即使恒指已升上21000，但預期今年「五窮月」威力更大，或要下試19000才有支持，高位則以22500為阻力。


　　他指，港股第二季內也難以見底，直指7至8月才有較大機會見底。他解釋，市場仍需要時間消化美元強勢以及加息預期，要有時間讓投資者認為股市估值已到達值得入市水平，包括仍要觀望恒指會否下試比3月份低位更低位置。他又指，現時市場關注外圍經濟狀況，包括內地疫情，以及至7月才能預計的美國全年經濟狀況。若美國經濟動力減弱，但加息速度加快，港股亦會憂慮環球經濟衰退及滯脹等因素，故他認為7月前港股難言見底。

 

恒指在4月最後一個交易日急彈逾800點，收復21000點關。(經濟通HV2報價系統截圖)


第三季通脹逐步回落，息率預期將放緩


　　早前美股市場曾預期聯儲局或會一次過加息0.75厘，林嘉麒指局方未有條件一次過加0.75厘，坦言聯儲局一向會給出市場最極端情況，但實際上通脹並未惡化至須行此極端一步，如油價並未升得過急，顯示通脹未如預期般高，故他認為局方不會每次都加0.5厘或一次過加0.75厘，預計局方未來加息一、兩次後，市場消化一段時間後，第三季通脹逐步回落，息率將不會如預時預期一樣誇張。他亦指，早前有報告指中國供應鏈問題亦正影響美國經濟狀況，美元亦過於強勢，變相美國並未能有太大的加息能力。


人行緩慢放水免人幣跌得太快


　　4月市場憧憬內地放水，但最後MLF及LPR都未有下調，林嘉麒解釋因中央不想加速人民幣轉弱情況，雖然弱人民幣將有利出口，但現時仍未知疫情對深圳以至上海的經濟影響程度，故內地未會即時下調利率，預期或會先多做一、兩次降準，才會正式下調利率。


　　但林嘉麒亦看好內地將會出台更多刺激經濟措施，但預期將會以基建類為主。他指，近期中國通常寧願國家自身負債較高，都會以基建等「非貨幣政策」措施來刺激經濟，因降準及減息等為中長線政策方向，較難「返轉頭」，但逆回購及MLF等金融工具都有助刺激經濟。但林嘉麒認為，內地首要應先解決房企債務問題，因房地產對GDP整體影響較大，繼而衍生對民生及消費力的影響，認為內地會先針對這些問題才會考慮調整利率。


　　林嘉麒補充，內地進一步的經濟及貨幣政策亦需要觀望疫情狀況，待經濟活動恢復後，以及美元稍為減弱，到時才降準將對經濟更有幫助，亦減慢人民幣下跌情況。

 

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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