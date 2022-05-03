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【虛幣世界】美聯儲即將加息，加密貨幣走勢平穩

03/05/2022

　　美聯儲加息在即，隔晚美股高收，加密貨幣走勢平穩，比特幣目前受制於39000美元關口，而以太幣則維持2800美元。其他主要加密貨幣基本上處於虧損狀態，其中CRO一度下跌近 11%，而SHIB下跌超過4%。3iQ Digital Asset 的研究主管Mark Connors認為，即使股票波動性上升，比特幣的波動性在過去五年中也顯著下降，這表明人們對數字資產的信心增強。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報38484.36(美元．下同)，跌0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報2848.29元，跌0.29%；艾達幣報0.7776元，跌0.41%；瑞波幣報0.6165元，升0.36%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2022 10:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2022 10:04
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