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郵儲行季績標青股價升逾3%　四大行盈利增長放緩股價下跌　

03/05/2022

      四大行與郵儲行(01658)上周五(29日)收市後公布首季業績。四大行首季盈利按年增約6%至7%，惟較去年盈利大增逾一成，增長動力放緩，其中工行(01398)首季只多賺5.72%，股價今日(3日)跌逾1%，其他內銀股亦普遍偏軟，惟郵儲行首季純利按年升近18%，其中手續費及佣金收入大增近40%，明顯遠勝同業，股價升逾3%。

 

 (Shutterstock圖片)

 

農行首季純利增7.42%　中行首季多賺7%


　　農業銀行(01288)首季純利707.5億元(人民幣‧下同)，按年增長7.42%。期內營業收入2058.57億元，按年升5.84%；淨利息收入1509.68億元，按年增長7.75%。淨利息收益率為2.09%。手續費及佣金淨收入316.69億元，按年增長4.27%。不良貸款餘額2544.49億元，比上年末增加86.67億元；不良貸款率1.41%，比上年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率307.50%，比上年末上升7.77個百分點。

 

　　中國銀行(03988)首季純利約577.51億元，按年升6.97%。營業收入約1611.51億元，升2.08%。淨利息收入1099.33億元，增5.54%。淨息差1.74%。非利息收入512.18億元，下降4.63%，其中手續費及佣金收支淨額259.78億元，下降6.81%。資產減值損失297.23億元，下降8.15%。不良貸款率1.31%，比去年末下降0.02個百分點，不良貸款撥備覆蓋率187.54%，比去年末上升0.49個百分點。核心一級資本充足率為11.33%，一級資本充足率13.3%，資本充足率為16.64%。

 

工行首季純利升5.72%　建行首季多賺6.77%


　　工商銀行首季純利906.33億元，按年升5.72%。期內營業收入2268.58億元，按年升5.95%。利息淨收入1772.81億元，增長6.41%。非利息收入495.77億元，增長4.33%，其中手續費及佣金淨收入416.68億元，增長1.22%。不良貸款餘額3068.87億元，比上年末增加134.58億元，不良貸款率1.42%，與上年末持平。撥備覆蓋率209.91%，上升4.07個百分點。核心一級資本充足率13.43%，一級資本充足率15.04%，資本充足率18.25%。

 

　　建設銀行(00939)首季純利887.41億元，按年升6.77%。期內經營收入2002.29億元，按年升2.5%。利息淨收入1594.91億元，按年增8.39%。淨利差為1.96%，與上年同期持平；淨利息收益率為2.15%，較上年同期上升0.02個百分點，主要是受產品結構優化的影響。手續費及佣金淨收入410.73億元，較上年同期微降，主要是因支持實體經濟發展，繼續對客戶採取減費讓利的措施。減值損失518.12億元，按年減少4.51億元。不良貸款為2765.52億元，較上年末增加104.81億元。不良貸款率1.4%，較上年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率為246.36%，較上年末上升6.40個百分點。

 

郵儲行首季多賺近18%　手續費及佣金收入增近40%

 

      郵儲行首季純利249.77億元，按年升17.81%。期內營業總收入852.56億元，升10.17%。利息淨收入687.16億元，按年增加27.02億元，增長4.09%。淨利息收益率2.32%，淨利差2.29%。手續費及佣金淨收入90.87億元，按年增加25.77億元，增長39.59%。不良貸款餘額557.90億元，較上年末增加31.05億元；不良貸款率0.82%，與上年末持平。

 

      交通銀行(03328)首季純利233.36億元，按年升6.33%。期內淨經營收入737.17億元，按年升7.76%。實現利息淨收入425.33億元，按年增10.32%。淨利息收益率1.56%，按年上升2個基點。手續費及佣金淨收入136.39億元，按年增8.82%。
資產減值損失154.17億元，按年增2.2%。不良貸款餘額1018.37億元，較上年末增加50.41億元。

 

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

野村：工行首季純利大致符預期　建行稍勝預期

 

      野村發表研究報告指，工行首季純利按年升6%大致符合預期，首季淨息差為2.1%，只低於去年全年的淨息差1個基點，惟預期淨息差的壓力將持續，維持2022年淨息差預測2.08%，按年跌2個基點。略升2022至24年盈利預測分別0.4%、0.5%及0.7%，以反映高於預期的非利息收入，維持「買入」評級，目標價6.93港元。

 

      另野村指，建行首季純利按年增6.8%，增幅稍為高於其5.7%的全年增長預測，這歸功於淨息差改善及撥備持平。期內淨息差按年增長2基點至2.15%，較去年全年淨息差高2基點，反映產品結構改善，上調建行2022/23/24年的盈利預測0.5%/1.1%/0.6%，調降不良貸款預測，以反映首季優於預期的資產質量，維持「買入」評級，目標價由8.5港元輕微調升至8.51港元。

野村：郵儲行首季盈利勝預期　 瑞信：目標價升至8.3元

 

      至於郵儲行，野村指，受惠於強勁的非利息收入(按年增46%至165億元)，集團今年首季淨利潤按年升18%，高於該行預期約3%，將其今年及明年盈利預測上調1.6%及1.6%，並將其目標價由7.8港元上調至7.81港元，意味集團今年0.88倍市帳率及30%的上行空間，維持「買入」評級。


     瑞信亦指，郵儲行首季業績好過預期，盈利增速超越兩年來複合年增長率，將其今年盈利預測上調3.1%。投資者早期對郵儲行有些保留，但首季業績表明，在長線潛力與短線動力相結合的H股市場中，郵儲行仍是一個不錯的選擇，目標價從8港元上調至8.3港元，維持「跑贏大市」評級。

 

黃瑋傑：內銀恐受累經濟放慢　中行較平3.07元可買入

      輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，內銀首季業績不差，惟次季或因疫情令盈利增長放慢，經濟放慢會否令呆壞帳增加亦要關注，對內銀看得較審慎。如買來收息寧選中資電訊股，因經濟變壞對其影響不會如內銀般大，且中移動(00941)也有7、8厘息，息率與內銀差不多，抗跌力卻較內銀好。另內銀年內股價不算跌了很多，且要考慮經濟下行如何影響往後業績，其中工行及建行對經濟特別對房地產市場較敏感，而內銀中較看好中行，因其股價相對強及便宜，市帳率0.4倍以下，息率近9厘，可於3.07元買入。

 

      工行半日跌1.69%收報4.66港元，建行無升跌報5.59港元，中行跌0.65%報3.08元，農行跌0.34%報2.95港元，交行跌0.73%報5.43港元，宣布供股集資最多400億人幣的中信行(00998)則跌7.48%報3.71港元，招行(03968)亦跌1.46%報47.2港元，惟郵儲行升3.17%報6.19港元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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