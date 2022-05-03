《午市前瞻》 恒指低開高走 專家籲分注部署港交所博成交回升

恒生指數半日收報21114，升24點或0.12%，主板成交673.09億元。恒生中國企業指數報7278，跌19點或0.27%。恒生科技指數報4430，跌41點或0.93%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報100.5元，跌1.6元或1.57%，成交76.98億元；騰訊控股收報380元，升2.6元或0.69%，成交60.76億元；美團收報175.1元，升3.1元或1.8%，成交48.57億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

(資料圖片)

葉尚志:恒指期待「階段性拐點」



今早市場驚傳杭州「馬某」涉煽動分裂國家及勾結境外勢力被扣查，馬雲旗下阿里(09988)股價一度跌超過9%，及後內媒迅速澄清扣查人士為「馬某某」，暗示並非馬雲，隨後阿里回升，恒指亦轉升。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，現時市場焦點為周四凌晨公布的美國議息結果，因應美股近期大瀉，經濟數據亦不太理想，市場憧憬聯儲局加息力度將降低，預期加半厘。他指現市場所已偷步押注相關消息，若局方一如市場預期，股市將會有支持。



葉尚志補充，現時港股大市正期待「階段性拐點」，若恒指守穩20700支持位，將有望反彈，尤其內地政府正逐漸釋出多項穩經濟措施，如放寬房地產限、重批遊戲版號及支持平台經濟等，都將有利大市表現。



龍湖炒波幅



內房股今日有炒作，葉尚志指穩經濟措施出台有利內房股表現，但長遠仍不看好該板塊，認為行業整頓尚未結束，不利業績，值得留意的仍是國企背景內房。龍湖(00960)有回升跡象，葉尚志指非國企內房只宜炒波幅，料龍湖維持30至50元上落，短線45元為較大獲利水平。



港股成交已處谷底，宜部署港交所



葉尚志指近期宜部署港交所(00388)，雖然公布首季業績倒退，但他認為香港股市已到了最差情況，以日均成交額來看，2021年初日均成交達1650億元，當時刺激港交所股價飆升。他指現時大市最差情況成交額都平均過千億，料港交所股價不會回落至2019年前水平。他指現時成交額已是港股最低迷位置，建議現價340元水平可分注作長線部署，目標上望430元。

港交所近期兩度測試318.4元見支持後持續回升。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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