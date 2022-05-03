馬某事件阿里虛驚一場 小米遭印度扣資產沽壓重

繼上周傳中美監管合作有進展，以及中央表示支持平台經濟健康發展後，今周再傳中央放寬科企監管，並促科企向政府提供1%股權，惟科技股今日沒再如上周五(29日)爆升，僅個別發展。今早(3日)突傳杭州「馬某」涉危害國家安全被扣，阿里(09988)股價一度急跌近一成，官媒及後集體更正「馬某」為「馬某某」，釋市場疑慮，阿里收市跌幅收窄至近2%。另小米(01810)涉逃稅遭印度扣押57億元資產，以及嗶哩嗶哩(09626)降首季營業額預測，亦不利科技股投資氣氛。

(阿里巴巴官網視頻截圖)

杭州涉危害國安被扣「馬某」 官媒集體更正為「馬某某」

據《央視新聞》在今早9時01分報道指，杭州市國家安全局於2022年4月25日對「馬某」採取刑事強制措施，「馬某」被指勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動。消息爆出後，阿里股價一度跌近一成，惟約一小時後，包括央視等多家官媒陸續將嫌疑人「馬某」的名字改成「馬某某」，《環球時報》前總編胡錫進在微博上也表示，向「權威部門」確認被抓不是「馬某」，之後據《環球時報》英文網站報道，被捕的「馬某某」是一家IT公司的硬件研發總監，還確認「馬某某」的全名為三個漢字，阿里跌幅大大收窄。

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

傳中央暫停科企監管 促向政府提供1%股權



另方面，市場消息指，面對經濟放緩，中國當局計劃暫停長達數月、針對科技公司的監管行動。據《華爾街日報》引述知情人士報道指，官方考慮推動科技公司向政府提供1%股權，讓政府在企業決策中發揮直接作用。其實，中國政府入股科技巨頭已有先例，《路透》早前就報道，政府已入股字節跳動、新浪微博所擁有的中國實體。

另有消息指，為了使大型科技公司在提振經濟放緩方面發揮更大作用，國家網信辦預計本周與阿里、騰訊(00700)、美團(03690)等科技巨頭座談，並賦予互聯網平台更大作用，包括監管當局將向企業保證，不再要求整改或處以意外罰款等。

(《開市Good Morning》節目截圖)

小米涉逃稅遭印度扣57億元 B站降首季營業額預測



此外，根據外電引述印度當局報道，調查發現小米旗下印度公司以假冒支付版權費的方式非法匯款給外國實體，涉嫌違反印度當地的《外匯管理法》，決定扣押屬於小米印度約555.127億印度盧比(折合約56.9億港元)的資產。小米回應稱，公司所有運營活動都嚴格遵守當地的法律法規，將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會。而就印度有關部門要求小米補繳2017至20年間與特許權使用費相關的進口環節稅金，小米指那是一個複雜的技術性難題，會繼續和印度有關部門進行溝通。

另嗶哩嗶哩公布，目前預計第一季度淨營業額將介於50億元(人民幣．下同)至51億元，與之前預計淨營業額介乎53億至55億元有所調整。集團指，調整因新冠肺炎疫情在內地蔓延，包括上海在內的多個城市和區域先後實施靜態管理，對整體經濟和企業經營帶來一定影響。

黃瑋傑：中央入股科企短期利好 阿里料最多只升至110元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中央以入股方式監管科企，令市場相信直接的政策監管會減少，短期料有利，但之後要看中央對企業決策會否多了干預影響公司發展。另有關中概股審計底稿商議方面，美方見中方較著緊多了些讓步，或會步步進逼，料談判仍會持續一段時間。

黃瑋傑又指，科技股中，以美團股價最強，上周五升穿50天線，料可挑戰100天線約190元，可待回調買入，另騰訊如成功突破50天線383元，可上試400元。阿里一直走勢最弱，積聚不少蟹貨，若突破50天線101元阻力，料最多只可升至100天線110元。京東上周五曾略為升越250天線，可回至250元以下再買博上衝。

林嘉麒：中央入股可提高政策明朗度 阿里前景不明宜趁反彈沽

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目則指，當政府擁有一間公司股份，大家或看得比較負面，但如有些管理層是政府人士，政策明朗度或會較高，對現時科技股可能是好事，雖然某些發展或會受影響，但可避免犯規或罰款，向正確方向發展。只要收窄在政策陰霾下的估值折讓已可令科技股股價反彈，如果有更肯定信息指內地不會再突推政策，或現報復式反彈。不過，現時政策風險可能降低，但不是完全明朗。

林嘉麒又指，阿里近期股價雖反彈不少，但仍難令長線投資者有意欲買，因公司方向與以前比較有很大分別，盈利及收入動力不明朗，政策因素或市場氣氛可推高股價，但料不會跑贏同業，反而騰訊、美團及有中概股背景的京東股價相對強，如真的要退市，阿里再跌穿71元低位會很容易，因大戶持有股數多，而阿里走勢上未突破下降形勢，再下試80元不出奇，有貨反彈至110元應減持，除非公司有新方向新願景，否則跌至80元也不宜買入。

阿里今日最多跌逾9%報92.5元，收市跌1.76%報100.3元，小米則跌4.43%收報11.66元，騰訊升0.69%報380元，美團升0.23%報172.4元，京東跌5.95%報249.8元，嗶哩嗶哩跌5.7%報192元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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