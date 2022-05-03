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金管局：外匯基金首季投資虧損550億元　兩年來再度見紅

03/05/2022

 

　　金管局公布，今年首季外匯基金投資虧損550億元，是2020年首季以來再次錄得虧損。當中，香港股票虧損94億元，其他股票虧損246億元，外匯收益137億元，債券則錄得虧損347億元。外匯基金去年首季錄投資收益513億元，去年第四季投資收益為268億元。

 

（資料圖片）

 

　　首季支付予財政儲備的款項為110億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項為53億元。


本港經濟逐步恢復 金融體系有能力扺禦衝擊


　　金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議時表示，隨著第五波疫情消退，預期本港經濟會逐步恢復，失業率可望回落，但經濟前景仍面對外圍環境的眾多不明朗因素。


　　他指出，烏克蘭局勢令全球經濟，特別是歐洲前景轉差，通脹壓力升溫，局勢如進一步惡化可令金融市場動盪重現，而面對高通脹風險，美聯儲可能會以較大幅度加息，並於短期內開始縮表，增加新興市場面對的資金流出壓力。


本港金融體系有能力抵禦市場震盪


　　他續指，港美息差擴闊至相當程度會引發套息交易，令港元匯率觸發7.85弱方兌換保證，資金流出港元體系，屆時利率自動調節機制便會發揮作用，讓港元匯率穩定於7.75至7.85的區間內，這亦是聯匯制度設計之下的正常操作。


　　余偉文強調，香港金融體系底子雄厚，有能力抵禦市場震盪，金管局亦會繼續密切監察市況，確保香港貨幣及金融穩定。他補充指，跨境理財通運作順暢，目前有24間香港銀行已與其內地夥伴銀行順利開展業務。


美聯儲加息速度加快 港元調節會較快


　　余偉文又表示，市場一般預期本周美國有機會加息50點子，市場同樣關注對往後的經濟看法以及加息步伐等，而香港的加息情況，在美息與港息出現一定的息差，導致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元，當港元達7.85弱方兌換保證水平，局方便會買港元沽美元，繼而從銀行體系中吸取流動性，使港息慢慢上升，直到與美息趨同。


　　他補充，參考上次的加息周期，當港美息差達100至150點子，套息活動便會加速，而市場預期是次美聯儲加息速度會較快，故上述提及的港元調節亦會較快。


　
今年股債匯投資環境具挑戰 中長期將增加多元投資

 

（資料圖片）


　　對於今年首季外匯基金在債券收益方面錄虧損347億元，他表示，從今年初到現在，美國加息預期改變得較大，故美國10年期國債債息在今年首季上漲不少，而使債價下跌，故在債券收益方面錄得虧損，但局方為此做了不少防禦工作，如在組合中增持現金，轉換部分定息為浮息，以把受利息的影響減低。


　　他又提及，今年外匯基金面對外圍環境的不確定性增加，如美國加息步伐以及俄烏局勢變化等，均使股市、債市及匯市的風險波動較大，認為今年上述三個市場的投資環境均具挑戰性，短期內局方會加強防禦性，中長期增加多元化投資，特別是長期增長組合。


加息環境下供樓風險可控 難料樓市走向


　　余偉文續指，本港樓市價格受眾多因素影響，難以預料樓市走向，若樓市出現調整，預期會出現負資產的情況，但料相關的數字不會很大，因現時進行八成至九成按揭的人數比例並不大，對他們的供款能力有信心。


　　他指出，雖然較早時本港家庭負債比率升得較快，但目前已開始平穩，又指家庭負債多屬按揭，而本港嚴格管控按揭成數，同時本港家庭資產亦十分多，相信在加息環境下，對供樓的風險可控。


　　他在會後補充，在樓市方面，逆周期措施隨著周期變化而有所轉變，若樓市向上，便會收緊相關措施，若樓市向下有空間放鬆，局方會依據樓價成交、樓宇供求及本地外圍經濟等不同因素去評估樓市有沒有出現周期改變，再作調整。


撰文：經濟通採訪組

 

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