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【虛幣世界】市場靜候聯儲局議息，加密貨幣普遍低走

04/05/2022

　　聯儲局公布加息在即，美股市場輕微高收，而加密貨幣市場則普遍低走，其中比特幣跌至37800美元水平，以太幣亦失守2800美元關口，SOL、ADA和AVAX均下跌超過一個百分點，而CRO和TRX均上漲約5%，ALGO一天上漲近6%。市場預計聯儲將開始採取更加鷹派的方法來抑制通脹，目前通脹數據已升到40 年高位，並有可能在俄烏戰爭的情況下進一步增加。


　　Kapril Rathi數字資產交易平CrossTower聯合創始人表示，無論是烏克蘭戰爭、全球供應鏈問題和通貨膨脹，都會影響到所有其他國家，甚至導緻美聯儲收緊政策，在這樣的時期，這些風險資產通常表現不佳；就風險資產而言，目前加密貨幣與科技股幾乎屬於同一類別，可以看到兩者面臨的宏觀壓力。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報37830.00(美元．下同)，升0.27%(24小時比較．下同)；以太幣現報2791.69元，升0.36%；艾達幣報0.7738元，升0.33%；瑞波幣報0.6098元，升0.84%。
　
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