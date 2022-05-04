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《午市前瞻》專家料恒指初步支持20500 比亞迪續區間上落

04/05/2022

 　　恒生指數半日收報20820，跌281點或1.33%，主板成交418億元。恒生中國企業指數報7125，跌141點或1.95%。恒生科技指數報4272，跌137點或3.11%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報367.6元，跌12.4元或3.26%，成交29.42億元；美團收報162.2元，跌10.2元或5.92%，成交21.38億元；阿里巴巴-SW收報96.2元，跌4.1元或4.09%，成交12.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(比亞迪官網截圖)

 

溫鋼城: 5月加息0.75厘機會不大

　　恒指今天低開點，報21025點，早段走勢較疲弱。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局即將公布議息結果，相信首要目標是要對抗高通脹，而非考慮經濟增長問題。他又指，美國最新的PMI仍然在擴張水平，首季GDP預估並非太差，聯儲局今次已有足夠條件加息半厘，而擴大幅度至0.75厘機會較微。然而，他指利率期貨市場已預期下個月將加息0.75厘，意味下個月加大加息幅度的機會高。


　　除了加息之外，溫鋼城提到縮表是另一個重點，事關參考過往經驗，聯儲局開展縮表期間，港股走勢持續向下，而今次縮表幅度遠較上次為大，對港股會有一定程度影響。


　　溫鋼城預期，基於港股目前估值較平，在聯儲局議息後會反彈，短期在20500點有初步支持，惟近期處於「一頂低於一頂」的形態，相信在22500點水平有阻力。


比亞迪宜215至240元炒波幅


　　比亞迪(01211)公布，集團4月份新能源汽車銷量10.6萬輛，按年升3.13倍；新能源汽車產量10.75萬輛，按年升2.96倍。溫鋼城表示，比亞迪作為新能源車行業的龍頭，本身有電池生產線已有優勢，供應鏈充足，加上品牌效應、客戶服務等條件較好，生產重點基地亦非在受疫情影響的上海。相對暫未有盈利能力、品牌效應較弱的「蔚小理」造車新勢力而言，比亞迪較秤先。


　　比亞迪股價今天高開2%，盤中高見242.2元後回落。部署方面，溫鋼城指目前比亞迪估值較高，不太符合投資者口味，公司亦都會受高鋰價影響，建議投資者在215至240元之間炒波幅。

 

比亞迪今早曾升破100天線阻力。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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