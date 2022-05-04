美高梅季績符預期 惟澳博績後大行看法分歧 濠賭股普遍下跌

近日濠賭股陸續公布今年首季業績，其中澳博(00880)首季虧損擴至12.8億元，博彩淨收益亦跌2.6%，惟大行看法分歧，美銀雖將其目標價降至7.1元，但仍遠高於現價，大摩卻籲減持僅看3.5元。另美高梅中國(02282)首季收益淨額減9%，經調整物業EBITDAR轉虧2565萬美元，符合市場預期，摩通指其季績較同業穩健，匯證則將目標價微降至5.4元，不算看得太差，惟相信內地和香港通關時間不確定仍將持續困擾濠賭股，今日(4日)股價普遍下跌。

(澳博網頁截圖)

澳博首季虧損擴至12.8億元 博彩淨收益跌2.6%

澳博首季應佔虧損為12.82億元，而去年同期為6.47億元；博彩淨收益23.5億元，按年跌2.6%；經調整EBITDA虧損4.74億元，而去年同期為虧損3.19億元；經調整EBITDA率為負18.7%，去年同期為負12.9%。期內貴賓博彩毛收益為3.44億元，按年減少29.1%；中場博彩毛收益為20.58億元，按年增加0.3%；角子機博彩毛收益為1.39億元，按年增加19.5%。



另外，位於路氹的上葡京綜合度假村已於去年7月30日開業，於今年首季毛收益為2.71億元；新葡京首季毛收益為5.92億元。

花旗：澳博季績勝預期看5.3元 美銀：疫情影響目標價降至7.1元

花旗發表研究報告指，澳博首季淨收入為25.38億元，經調整EBITDA為虧損4.74億元，優於市場預期，主要來自優於預期的運營支出節省，而首季獲得市場份額，由去年第四季的13%上升至14.7%，主要是由於第四季的貴賓基數較低；儘管中場業務賭收持續下降，但公司在中場的市場份額從16.5%上升到17.9%。若澳博母公司澳門旅遊娛樂的橋樑融資獲批，可用的橋樑融資規模高達50億元，這項過渡性便利應能緩解投資者對澳博流動性的擔憂，維持「買入」評級，目標價5.3元。

美銀證券指澳博今年首季錄經調整EBITDA虧損4.74億元，略好過該行及市場預期的5億元虧損，惟將公司今年及明年EBITDA預測下調21%及5%，並將目標價由7.6元下調至7.1元，以反映近期內地爆發疫情的影響，另現時潛在備用融資工具可部分紓解市場對其流動性緊張的憂慮，重申「買入」評級。

匯證降澳博今年EBITDA預測95% 大摩籲減持目標價3.5元

匯證則指，由於與COVID-19相關的旅行限制，缺乏內地旅客，新葡京的擴建可能更具挑戰性，預計收支平衡時間表將推遲到2023年，並將2022年的EBITDA預測下調約95%，將2023及24年預測下調約7%。不過，澳博預計將在次季完成190億元貸款的再融資，管理層更重申，母公司澳門旅遊娛樂以備用股東貸款的形式提供全力支持，一旦再融資工具注入，流動性問題將可消除，維持「持有」評級，目標價由3.2元上調15.6%至3.7元。





另大和恢復澳博「買入」評級，目標價6.4元；瑞信維持「中性」評級，目標價維持4元；富瑞維持「持有」評級，目標價由4.6元降至3.7元；大摩維持「減持」評級，目標價維持3.5元。

美高梅首季收益淨額減9% 經調整物業EBITDAR轉虧2565萬美元

美高梅中國控股股東美高梅集團亦公布今年首季未經審核業績，當中包括美高梅中國根據美國公認會計原則編製的財務資料，季度收益淨額2.68億元(美元．下同)，按年減少9.5%，受到澳門在旅遊及入境方面的限制所帶來的嚴重影響。季度經調整物業EBITDAR虧損為2565.6萬元，而上年同期經調整物業EBITDAR則為477.5萬元。另娛樂場收益2.31億元按年跌11.8%，貴賓賭枱轉碼數9.63億元減少59.4%。

摩通：美高梅季績較同業穩健 匯證：目標價微降至5.4元

摩根大通發表研究報告指，美高梅首季物業EBITDA按季跌約50%至4600萬元，優於市場預期；賭收按季跌16%，為2019年同期的33%，符合預期；中場賭收按季跌8%，為疫情前的55%，復甦優於同業；貴賓廳投注按季跌44%，為疫情前水平的10%。綜合而言，集團整體季績相對同業穩健，但為預期之內，未有驚喜，維持「增持」評級，目標價5.7元。

匯證則指，美高梅中國首季業績好過預期，然而內地和香港通關時間表的不確定性可能會在短期內繼續限制其股價表現，將其今年EBITDA預測下調93%，而2023和24年預測僅下調11%和5%，將估值基準年展期至2023年，以反映到時業務量更為正常，維持「買入」評級，目標價從5.5元下調至5.4元。

匯證：中介人債務連帶責任未影響賭業 首選金沙

另方面，匯證發表研究報告指，雖然近日有中介人倒閉，及法院裁定永利澳門(01128)和美高梅中國共同對中介人的債務負有連帶責任，但如果當中有相當大的未償金額亦已經提出索償，而現行法律不會自動將中介人的存款視為特許公司的連帶責任，索賠人必須向法院證明這筆錢確實用於賭博目的，故有關連帶責任應屬可控，持續的法院案件不會影響行業。



匯證又指，通關時間表仍然是主要關鍵，內地新冠疫情很有可能影響澳門的短期情緒及股市表現，惟有關中介人債務的案件則不是主要憂慮，大多數澳門運營商擁有足夠的可用流動性，首選金沙中國(01928)，因其龐大的酒店和新裝修的物業更有能力捕捉需求，貴賓廳收入的長期低敞口亦是積極因素，予「買入」評級，目標價維持21.5元。

澳博今日跌0.59%收報3.36元，美高梅跌1.5%報4.59元，金沙跌0.66%報18元，銀娛(00027)跌0.87%報45.8元，新濠(00200)跌1.75%報6.19元，永利澳門(01128)跌1.38%報5.01元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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