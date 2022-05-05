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再增88隻遭美列預定摘牌名單　中概股不見大跌　京東派特息更曾升4%

05/05/2022

　　美國證券交易委員會(SEC)最新再將京東(09618)、嗶哩嗶哩(9626)、網易(09999)等88隻中概股納入「預定摘牌名單」，該等公司或會因拒絕接受財務審計而面臨被除牌風險，但似乎市場已不如之前公布頭一兩批名單般恐慌，畢竟距被強制退市還有一段頗長時間，而退市與否還要看中美正在進行的相關談判進展，今日(5日)中概股普通跟隨大市造好，其中京東集團(09618)擬宣派特別現金股息，股價曾升4%。

 

 (Shutterstock圖片)

 

包括京東B站中移動中石油等　可於5月25日前提申辯

 

      SEC昨日(4日)依據《外國公司問責法》(HFCAA)再將88家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。這已是第六批被列入名單的公司，包括京東、嗶哩嗶哩(09626)、網易(09999)、小鵬汽車(09868)、蔚來汽車(09866)、華能國際(00902)、中國鋁業(02600)、攜程(09961)、東航(00670)、南航(01055)、中移動(00941)、中石化(00386)、中石油(00857)、中人壽(02628)、騰訊音樂、拼多多、汽車之家等。至此，該名單目前已擴容至128家。另從臨時名單轉入確定名單(Conclusive list)的公司已增至23家，其中包括百濟神舟(06160)、微博(09898)、百度(09888)等。

 

      根據HFCAA，若在美上市外國公司連續3年拒絕美國監管機構的審計要求，可能會被強制退市，意味這些公司最快或在2024年被紐約證交所和納斯達克交易所除牌。SEC稱上述88家公司可提交申辯證據的截止時間為今年5月25日。

 

      京東表示，根據HFCAA規定，只有連續3年被SEC認定使用未能被美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)審查審計底稿的審計機構出具年度審計報告，上市公司才會在美國交易所被退市，京東一直積極尋求可能的解決方案，將繼續遵守中美相關法律法規，並在條件允許的情況下，保持公司在納斯達克市場及本港聯交所兩地的上市地位。

 

中金：名單增多因披露財報時間集中　退市與否要看中美談判進展

 

      財聯社引述中金公司有關專業人士表示，「預摘牌名單」近期增加較快，主要與近期上市公司披露財報時間點較為集中有關。理論上講，在雙方監管部門就中美審計監管合作達成協議之前，大部分中概股公司都會進入該名單。


　　該名專業人士強調，中概股公司進入該名單並在15個工作日之後確定，是美國證監會執行HFCAA的一個正常步驟，進入確定名單也並不意味著公司必然退市，中概股公司是否退市要看雙方審計監管合作的進展和結果。據雙方監管部門公開披露的信息，雙方正繼續就監管合作保持密切溝通，加快推進合作。

 

京東宣派特別息每股0.63美元　花旗指反映強大資本能力

 

      另方面，京東公布，公司董事會已批准特別現金股利，為每股普通股0.63美元，或每股美國存託股1.26美元，將分別以美元支付給於北京/香港時間和紐約時間今年5月20日休市後登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人。此次特別股利的總額大約將為20億美元。普通股股利的支付日期預計為今年6月8日或前後，美國存託股股利則為今年6月14日或前後。

 

      花旗發表研究報告指，京東計劃派發20億美元特別現金股息屬正面，表明京東對業務前景和產生現金流的能力充滿信心，希望以更靈活的方式提高股東回報，而憑藉其截至2021年底約264億美元的淨現金餘額和堅韌的基本面，對其強大資本能力充滿信心，應能應對宏觀逆風，同時保持靈活性。另集團指除了現有的股票回購計劃外，還可以在合適的情況下繼續定期派發股息，重申其「買入」評級，美股目標價97美元，並將任何股價疲弱視為買入機會。

 

林家亨：京東派息證明業務持續增長　列摘牌名單沒甚影響

 

      國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，新經濟股所賺的錢若屬重估價值沒有現金流，而有派息能力才可證明是賺真錢，而今次京東派息正正證明所賺屬真錢，證明業務確實持續增長，料可提高基金經理對其吸納價值。至於京東被列入「預摘牌名單」，心理上會有些影響，但實際上對業務沒甚麼影響，京東業務絕大部分在中國，美國業務收益或佔不足1%，禁令只令美國人不買京東股票，如美國人盡數沽出京東或令其股價升得更快。另中央聲明放寬平台經濟監管，新經濟股慢慢完成規管後相信業務發展可重拾升軌。

 

      被列入「預摘牌名單」的股份今日股價反而普遍上升，京東半日升2.17%收報244.8元，最多升4.09%至249.4元，嗶哩嗶哩則升5.5%報186元，網易升0.73%報151.1元，小鵬汽車升5.06%報103.8元，中國鋁業升1.14%報3.56元，東航跌0.73%報2.72元，中移動無升跌報51.7元，中石油升2.04%報4元，中人壽升0.52%報11.66元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組　整理：李崇偉

 

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