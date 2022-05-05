《午市前瞻》恒指高開後回軟 專家指現價追入京東風險低

恒生指數半日收報21006，升137點或0.66%，主板成交596.13億元。恒生中國企業指數報7193，升56點或0.78%。恒生科技指數報4337，升72點或1.69%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴－ＳＷ(09988)；騰訊控股收報369.2元，升0.8元或0.22%，成交46億元；美團收報169.5元，升5元或3.04%，成交42.01億元；阿里巴巴－SW收報98.35元，升1.8元或1.86%，成交14.63億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－SW。(ed)

(京東香港官網截圖)

黃偉康:內地短期或再推刺激經濟措施



美國聯儲局一如預期加息半厘，刺激美股道指抽升超過900點，港股今早跟隨高開，但隨後回軟。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，美國加息符合預期，但認為加息對港股影響較細，反而內地因素影響較大，就如今日雖然跟隨外圍高開後，但A股表現偏軟，恒指即時跟隨回軟，於21000上下爭持。



黃偉康指，現時AH股市皆觀望中央進一步刺激經濟措施，故在此之前預期恒指將於十天及廿天線間徘徊，若無消息，恒指或會掉頭向下。但他看好較大機會有措施出台，因近期當局已多番開會討論，又多次釋出各種利好經濟消息，如下星期出現更多好消息，後市將更為樂觀。



中概股問題無須擔心



在京東(09618)宣布特別息派每股0.63美元之際，美國證交會再公布將包括京東在內等88隻中概股列入預定除牌名單，當中不乏焦點科技股。黃偉康再次強調不用過分擔心中概股問題，除了規定除牌時間遠在2024年，近期有傳中美再度就相關問題達成共識，故今次重拳不排除作為中美談判的籌碼，而今日市場反應亦證明行動早已在市場預期之內。



京東不用擔心遭減持



劉強東早前減持京東健康(06618)，同時美團(03690)亦遭基金減持，黃偉康指不能將基金減持行動解讀為看淡股份後市，因基金有可能因應相關基金操作，例如會否出現爆倉風險而為，如早前騰訊系的創夢(01119)傳因基金爆倉而急跌，可見基金有自行操作的需要。



此外，黃偉康亦較為看好京東後市，自3月中隨大市急跌低見160元後，其餘科技股回彈後亦有曾再試低位，但京東股價較為企穩。另由於是次深圳選擇經京東發放消費券，看好政策較為扶持京東。而且比起美團，京東早已遭騰訊減持，不再怕減持因素拖累。



黃偉康指京東較理想買入價為十天至廿天線水平，但似乎已較難回落至該區域，在現價240元水平有支持下亦不妨追入。



京東上周五升破50天線後連絡第四日企穩該線之上。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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